В работе социальной сети X произошел массовый сбой

А 28 февраля пользователи массово жаловались на сбои в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Проблемы наблюдались по всему миру, включая США, Италию и Германию. В России больше всего сообщений о сбоях поступило из Москвы (36%), Санкт-Петербурга (11%) и Краснодарского края (10%).