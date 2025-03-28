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В работе социальной сети X произошел массовый сбой

Ведомости

Социальная сеть X столкнулась с крупным техническим сбоем – более 50 000 пользователей пожаловались на проблемы с доступом. Об этом сообщает Downdetector.

Сбой начался около 21:30 мск. Большинство жалоб (57%) касаются работы мобильного приложения, еще 36% пользователей столкнулись с неполадками на веб-версии платформы.

Наибольшее число сообщений о проблемах поступает из США, но о сбоях также сообщают пользователи из Великобритании, Канады, Франции, Германии, Бразилии, Мексики и других стран.

Это не первый масштабный сбой X в марте – 10 марта соцсеть также испытывала технические трудности, которые начались около 12:50 мск.

А 28 февраля пользователи массово жаловались на сбои в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Проблемы наблюдались по всему миру, включая США, Италию и Германию. В России больше всего сообщений о сбоях поступило из Москвы (36%), Санкт-Петербурга (11%) и Краснодарского края (10%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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