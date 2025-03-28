В работе социальной сети X произошел массовый сбой
Социальная сеть X столкнулась с крупным техническим сбоем – более 50 000 пользователей пожаловались на проблемы с доступом. Об этом сообщает Downdetector.
Сбой начался около 21:30 мск. Большинство жалоб (57%) касаются работы мобильного приложения, еще 36% пользователей столкнулись с неполадками на веб-версии платформы.
Наибольшее число сообщений о проблемах поступает из США, но о сбоях также сообщают пользователи из Великобритании, Канады, Франции, Германии, Бразилии, Мексики и других стран.
Это не первый масштабный сбой X в марте – 10 марта соцсеть также испытывала технические трудности, которые начались около 12:50 мск.
А 28 февраля пользователи массово жаловались на сбои в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Проблемы наблюдались по всему миру, включая США, Италию и Германию. В России больше всего сообщений о сбоях поступило из Москвы (36%), Санкт-Петербурга (11%) и Краснодарского края (10%).