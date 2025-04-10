«Белые хакеры» оценят безопасность нейросетей «Яндекса»

Исследователям предстоит выявлять технические ошибки, которые могут повлиять на результаты работы и процесс обучения нейросетевых моделей. Размер выплаты будет зависеть от серьезности ошибки и простоты ее применения. Критичными считаются уязвимости, позволяющие раскрыть данные о внутренней конфигурации модели, ее служебный промт с техническими данными и другую чувствительную информацию. Максимальное вознаграждение за такие ошибки составит 1 млн руб. В программе «Охота за ошибками» могут участвовать только отчеты о технических уязвимостях.