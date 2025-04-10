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«Белые хакеры» оценят безопасность нейросетей «Яндекса»

Ведомости

«Яндекс» ищет исследователей, которые смогут найти технические уязвимости в семействах нейросетевых моделей YandexGPT, YandexART и сопутствующей инфраструктуре. Об этом сообщили «Ведомостям» в компании.

Исследователям предстоит выявлять технические ошибки, которые могут повлиять на результаты работы и процесс обучения нейросетевых моделей. Размер выплаты будет зависеть от серьезности ошибки и простоты ее применения. Критичными считаются уязвимости, позволяющие раскрыть данные о внутренней конфигурации модели, ее служебный промт с техническими данными и другую чувствительную информацию. Максимальное вознаграждение за такие ошибки составит 1 млн руб. В программе «Охота за ошибками» могут участвовать только отчеты о технических уязвимостях.

«Появление генеративных нейросетей в «Охоте» позволит проводить их независимую проверку и еще раз убедиться, что сервисы «Яндекса» и новые технологии отвечают самым строгим стандартам безопасности», – пояснили в компании.

«Охота за ошибками» запущена «Яндексом» в 2012 г. и является постоянной программой компании по премированию «белых хакеров», специалистов по компьютерной безопасности. Она помогает усиливать безопасность и надежность сервисов.

В 2024 г. «Яндекс» выплатил «белым хакерам» 50,8 млн руб. за поиск уязвимостей в сервисах и инфраструктуре компании. По данным компании, количество участников программы увеличилось на 40%, до 749 исследователей. В 2025 г. Яндекс выделит 100 млн руб. на вознаграждения для участников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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