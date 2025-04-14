Intel продаст контрольный пакет акций Altera
Intel намерена продать контрольный пакет акций компании по производству программируемых микросхем Altera в 51%, пишет Reuters. Агентство отмечает, что это может стать «первым крупным шагом» нового руководства корпорации.
Сделка может составить $4,46 млрд, потенциальным покупателем выступает инвестиционная компания Silver Lake.
В июне 2015 г. Altera была приобретена Intel за $16,7 млрд. В прошлом году Intel предприняла шаги по выделению Altera в отдельное подразделение и заявила, что планирует продать часть своей доли, отмечает Reuters.
27 сентября Financial Times сообщала, что правительство США выделит Intel финансирование на сумму $8,5 млрд к концу года. Это связано с предложением о поглощении со стороны производителя чипов для мобильных телефонов Qualcomm. Само предложение поступило на фоне самого серьезного кризиса для Intel за всю историю.
В III квартале 2024 г. Intel получила огромный убыток в $16,6 млрд. Компания при этом дала оптимистичный прогноз продаж на следующий квартал – до $14,3 млрд выручки. Чистый убыток в IV квартале составил $126 млн, выручка уменьшилась на 7% до $14,3 млрд против $15,4 млрд годом ранее.