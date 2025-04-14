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Intel продаст контрольный пакет акций Altera

Ведомости

Intel намерена продать контрольный пакет акций компании по производству программируемых микросхем Altera в 51%, пишет Reuters. Агентство отмечает, что это может стать «первым крупным шагом» нового руководства корпорации.

Сделка может составить $4,46 млрд, потенциальным покупателем выступает инвестиционная компания Silver Lake.

В июне 2015 г. Altera была приобретена Intel за $16,7 млрд. В прошлом году Intel предприняла шаги по выделению Altera в отдельное подразделение и заявила, что планирует продать часть своей доли, отмечает Reuters.

27 сентября Financial Times сообщала, что правительство США выделит Intel финансирование на сумму $8,5 млрд к концу года. Это связано с предложением о поглощении со стороны производителя чипов для мобильных телефонов Qualcomm. Само предложение поступило на фоне самого серьезного кризиса для Intel за всю историю.

В III квартале 2024 г. Intel получила огромный убыток в $16,6 млрд. Компания при этом дала оптимистичный прогноз продаж на следующий квартал – до $14,3 млрд выручки. Чистый убыток в IV квартале составил $126 млн, выручка уменьшилась на 7% до $14,3 млрд против $15,4 млрд годом ранее.

13 марта Intel объявила о назначении Лип-Бу Тана новым генеральным директором (CEO).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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