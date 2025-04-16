Путин: новый нацпроект по космосу будет утвержден в ближайшее время
Новый национальный проект в сфере космической деятельности призван охватить все важнейшие для России направления: от создания собственных многоспутниковых группировок различного назначения и национальной орбитальной станции до программ изучения дальнего космоса. В ближайшее время такой проект будет утвержден. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании в Московском государственном техническом университете (МГТУ) имени Николая Баумана. Трансляция велась в Telegram-канале Кремля.
Путин, отметил что на горизонте 2030 г. предстоит сформировать индустрию космических сервисов связи, навигации, получения и анализа спутниковых данных. Для этого у России должны быть собственные передовые решения. В связи с этим президент призвал обеспечить в рамках нацпроекта поддержку отечественных вузов, научных организаций, конструкторских бюро и частных компаний.
12 апреля «Роскосмос» сообщил, что в стране сейчас работают 115 связанных с космосом предприятий, их производственная мощность составляет до 30 ракет-носителей, а с 2018 г. продолжается «серия безаварийных пусков». Все ракеты в России стартуют с космодромов Восточный, Байконур и Плесецк. В отрасли заняты более 165 000 человек.