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/ Технологии

Путин: новый нацпроект по космосу будет утвержден в ближайшее время

Ведомости

Новый национальный проект в сфере космической деятельности призван охватить все важнейшие для России направления: от создания собственных многоспутниковых группировок различного назначения и национальной орбитальной станции до программ изучения дальнего космоса. В ближайшее время такой проект будет утвержден. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании в Московском государственном техническом университете (МГТУ) имени Николая Баумана. Трансляция велась в Telegram-канале Кремля.

Путин, отметил что на горизонте 2030 г. предстоит сформировать индустрию космических сервисов связи, навигации, получения и анализа спутниковых данных. Для этого у России должны быть собственные передовые решения. В связи с этим президент призвал обеспечить в рамках нацпроекта поддержку отечественных вузов, научных организаций, конструкторских бюро и частных компаний.

12 апреля «Роскосмос» сообщил, что в стране сейчас работают 115 связанных с космосом предприятий, их производственная мощность составляет до 30 ракет-носителей, а с 2018 г. продолжается «серия безаварийных пусков». Все ракеты в России стартуют с космодромов Восточный, Байконур и Плесецк. В отрасли заняты более 165 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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