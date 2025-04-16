Путин: новый нацпроект по космосу будет утвержден в ближайшее время

12 апреля «Роскосмос» сообщил, что в стране сейчас работают 115 связанных с космосом предприятий, их производственная мощность составляет до 30 ракет-носителей, а с 2018 г. продолжается «серия безаварийных пусков». Все ракеты в России стартуют с космодромов Восточный, Байконур и Плесецк. В отрасли заняты более 165 000 человек.