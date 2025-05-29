Шадаев предложил ограничивать зарубежные облачные серверы при наличии аналога

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов согласился с тем, что нужно бороться с зарубежными компаниями, которые продолжают работать на территории страны без прав, и призвал «душить» их. Лидер страны отметил, что Россия предоставляла этим компаниям «максимально благоприятные условия для работы у нас, на нашем рынке», однако они попытались «задушить» российский рынок.