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Шадаев предложил ограничивать зарубежные облачные серверы при наличии аналога

Ведомости

Минцифры допускает возможность поэтапного ограничения доступа к зарубежным облачным сервисам, у которых есть российские аналоги. Об этом рассказал министр цифрового развития Максут Шадаев во время мероприятия Tadviser Summit.

«Президент сказал – будем душить», – сказал глава Минцифры.

Блокировка сервисов нужна, чтобы поддержать отечественные компании и дать им возможность получить дополнительные заработки, пояснил Шадаев. Он отметил, что российские аналоги часто используют «зарубежные решения» и «сложные механизмы», что сказывается на простоте их оплаты.

Главной причиной, по которой в России все еще остаются зарубежные IT-гиганты, является конфликт привычки пользователя, отметил Шадаев. Однако если компании не ведут свою деятельность в РФ, странно, что российские граждане до сих пор продолжают приносить им деньги, добавил министр цифрового развития.

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов согласился с тем, что нужно бороться с зарубежными компаниями, которые продолжают работать на территории страны без прав, и призвал «душить» их. Лидер страны отметил, что Россия предоставляла этим компаниям «максимально благоприятные условия для работы у нас, на нашем рынке», однако они попытались «задушить» российский рынок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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