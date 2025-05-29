Шадаев предложил ограничивать зарубежные облачные серверы при наличии аналога
Минцифры допускает возможность поэтапного ограничения доступа к зарубежным облачным сервисам, у которых есть российские аналоги. Об этом рассказал министр цифрового развития Максут Шадаев во время мероприятия Tadviser Summit.
«Президент сказал – будем душить», – сказал глава Минцифры.
Блокировка сервисов нужна, чтобы поддержать отечественные компании и дать им возможность получить дополнительные заработки, пояснил Шадаев. Он отметил, что российские аналоги часто используют «зарубежные решения» и «сложные механизмы», что сказывается на простоте их оплаты.
Главной причиной, по которой в России все еще остаются зарубежные IT-гиганты, является конфликт привычки пользователя, отметил Шадаев. Однако если компании не ведут свою деятельность в РФ, странно, что российские граждане до сих пор продолжают приносить им деньги, добавил министр цифрового развития.
Президент России Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов согласился с тем, что нужно бороться с зарубежными компаниями, которые продолжают работать на территории страны без прав, и призвал «душить» их. Лидер страны отметил, что Россия предоставляла этим компаниям «максимально благоприятные условия для работы у нас, на нашем рынке», однако они попытались «задушить» российский рынок.