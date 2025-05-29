Частная китайская компания провела испытание первой многоразовой ракеты
Частная космическая компания Sepoch в Китае успешно испытала первую в стране многоразовую ракету «Юаньсинчжэ-1», заявила компания в соцсети WeChat.
Полет занял 125 секунд на максимальной высоте 2,5 км над уровнем моря. После того ракета совершила мягкую посадку на воду. Как сообщила компания, космический аппарат состоит из тонкостенной нержавеющей стали и летает на топливе из жидкого кислорода и метана. Габариты ракеты: 26,8 м в длину, 4,2 м – в диаметре, стартовая масса – около 57 т.
Испытание, по словам представителей компании, заложило основу для запуска ракеты в космос. Он запланирован на 2025 г.
28 мая компания SpaceX Илона Маска в девятый раз испытала космический корабль Starship, однако полет вновь прошел неудачно. Обе ступени воздушного судна были потеряны до того, как смогли совершить контролируемое снижение для приводнения.