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Частная китайская компания провела испытание первой многоразовой ракеты

Ведомости

Частная космическая компания Sepoch в Китае успешно испытала первую в стране многоразовую ракету «Юаньсинчжэ-1», заявила компания в соцсети WeChat.

Полет занял 125 секунд на максимальной высоте 2,5 км над уровнем моря. После того ракета совершила мягкую посадку на воду. Как сообщила компания, космический аппарат состоит из тонкостенной нержавеющей стали и летает на топливе из жидкого кислорода и метана. Габариты ракеты: 26,8 м в длину, 4,2 м – в диаметре, стартовая масса – около 57 т.

Испытание, по словам представителей компании, заложило основу для запуска ракеты в космос. Он запланирован на 2025 г.

28 мая компания SpaceX Илона Маска в девятый раз испытала космический корабль Starship, однако полет вновь прошел неудачно. Обе ступени воздушного судна были потеряны до того, как смогли совершить контролируемое снижение для приводнения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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