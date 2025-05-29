Частная китайская компания провела испытание первой многоразовой ракеты

Полет занял 125 секунд на максимальной высоте 2,5 км над уровнем моря. После того ракета совершила мягкую посадку на воду. Как сообщила компания, космический аппарат состоит из тонкостенной нержавеющей стали и летает на топливе из жидкого кислорода и метана. Габариты ракеты: 26,8 м в длину, 4,2 м – в диаметре, стартовая масса – около 57 т.