Минфин одобрил финансирование нацпроекта «Космос» на 4,5 трлн рублей
На национальный проект по освоению космоса одобрено 4,5 трлн руб. Об этом журналистам сообщили глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на конференции «Цифровая индустрия промышленной России».
Баканов отметил, столько было запрошено госкорпорацией, и ведомство одобрило такую сумму. «Нам пошли навстречу и добавили на космический атом этот федпроект и на космическую науку, и проиндексировали по годам», – добавил он.
Как заявлял в прошлом году экс-глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, на реализацию нацпроекта «Космос» потребуется до 750 млрд руб.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил 20 мая этого года, что Россия планирует направить около 4,5 трлн руб. на космическую отрасль до 2036 г. По его словам, сейчас правительство с «Роскосмосом» по поручению президента завершает корректировку стратегических планов в области космической деятельности.
Ожидается, что в нацпроект войдут программы фундаментальных исследований космических объектов, пилотируемые полеты, строительство полностью отечественной орбитальной станции, массовое производство космических аппаратов для создания многоспутниковых группировок.