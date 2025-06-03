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Минфин одобрил финансирование нацпроекта «Космос» на 4,5 трлн рублей

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На национальный проект по освоению космоса одобрено 4,5 трлн руб. Об этом журналистам сообщили глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

Баканов отметил, столько было запрошено госкорпорацией, и ведомство одобрило такую сумму. «Нам пошли навстречу и добавили на космический атом этот федпроект и на космическую науку, и проиндексировали по годам», – добавил он.

Как заявлял в прошлом году экс-глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, на реализацию нацпроекта «Космос» потребуется до 750 млрд руб. 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил 20 мая этого года, что Россия планирует направить около 4,5 трлн руб. на космическую отрасль до 2036 г. По его словам, сейчас правительство с «Роскосмосом» по поручению президента завершает корректировку стратегических планов в области космической деятельности.

Ожидается, что в нацпроект войдут программы фундаментальных исследований космических объектов, пилотируемые полеты, строительство полностью отечественной орбитальной станции, массовое производство космических аппаратов для создания многоспутниковых группировок.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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