Минфин одобрил финансирование нацпроекта «Космос» на 4,5 трлн рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил 20 мая этого года, что Россия планирует направить около 4,5 трлн руб. на космическую отрасль до 2036 г. По его словам, сейчас правительство с «Роскосмосом» по поручению президента завершает корректировку стратегических планов в области космической деятельности.