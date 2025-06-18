В МВД рассказали об изъятии более 1,5 млн сим-карт из незаконного оборота

На форуме МВД также сообщило, что злоумышленники начали вовлекать детей в преступную деятельность через компьютерные игры. Они, по словам замначальника следственного департамента ведомства Данила Филиппова, находят несовершеннолетних через игры, вербуют их и толкают к хищению денег с банковских карт родителей.