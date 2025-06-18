В МВД рассказали об изъятии более 1,5 млн сим-карт из незаконного оборота
В России изъяли более 1,5 млн незаконно распространяющихся сим-карт и 1500 сим-боксов, заявил начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России генерал-майор полиции Филипп Немов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).
По словам Немова, мошенники сейчас общаются с гражданами посредством услуги виртуальной автоматической телефонной станции (АТС), которую оказывают операторы связи. Злоумышленники также действуют и в мессенджерах. Представитель МВД отметил, что службы проводят «массу мероприятий», чтобы не дать подобным колл-центрам связываться с россиянами.
На форуме МВД также сообщило, что злоумышленники начали вовлекать детей в преступную деятельность через компьютерные игры. Они, по словам замначальника следственного департамента ведомства Данила Филиппова, находят несовершеннолетних через игры, вербуют их и толкают к хищению денег с банковских карт родителей.