Дрон новгородского НПЦ уничтожил технику НАТО на $2 млрд
FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» уничтожил технику НАТО на $2 млрд в зоне спецоперации в период с августа 2024 г. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора НПЦ «Ушкуйник» Алексея Чадаева.
В январе тогда губернатор Новгородской области Андрей Никитин (с 7 февраля – замминистра транспорта РФ) сообщал, что дрон уничтожил техники НАТО на $300 млн. Беспилотник не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы и может выполнять различные задачи. Новгородские инженеры создали дрон, который регулярно бьет технику ВСУ, писали «Ведомости».
НПЦ «Ушкуйник» создан в Великом Новгороде по инициативе облправительства и аккредитован Минпромторгом. Его целью является обеспечении передовых решений в области гражданских беспилотных авиационных систем и противодронной защиты. Резидентами центра являются более 30 компаний из 10 регионов России. Более 10 стартапов, по собственным данным, ежегодно выходят на серийное производство.