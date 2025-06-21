Дрон новгородского НПЦ уничтожил технику НАТО на $2 млрд

НПЦ «Ушкуйник» создан в Великом Новгороде по инициативе облправительства и аккредитован Минпромторгом. Его целью является обеспечении передовых решений в области гражданских беспилотных авиационных систем и противодронной защиты. Резидентами центра являются более 30 компаний из 10 регионов России. Более 10 стартапов, по собственным данным, ежегодно выходят на серийное производство.