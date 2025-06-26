Минцифры запустило приложение для иностранцев ruID
Мультиязычное мобильное приложение для иностранцев ruID стало доступно для скачивания в RuStore, Google Play, AppGallery и App Store. Об этом сообщили в Telegram-канале Минцифры РФ.
В ведомстве рассказали, что с помощью ruID иностранный гражданин может подать заявление о въезде в РФ, проверить ограничения на въезд и сформировать цифровой профиль для получения госуслуг в стране.
Приложение доступно на английском, армянском, казахском, киргизском, русском, таджикском и узбекском языках.
Подать заявление о безвизовом въезде в Россию в приложении можно, зарегистрировавшись в нем. Потребуется также не позднее, чем за 72 часа до въезда в Россию, указать цель поездки и свои данные. Останется только сфотографироваться, сделать фото документа, удостоверяющего личность, и записать голос.
По прибытии на границу с РФ сотрудники проверят данные из заявления, сформируют цифровой профиль, а также создадут СНИЛС и стандартную учетную запись «Госуслуг».
В сообщении говорится, что перечень услуг, доступных внутри страны, будет постепенно расширяться.
2 июня представитель Минцифры уточнил «Ведомости. Технологиям и инновациям», что ruID будет представлять собой отдельный цифровой сервис с профилями иностранных граждан. Он будет реализован в рамках эксперимента – апробации новых правил въезда и выезда из России для иностранцев, уточнили в ведомстве. Система заработает с 30 июня 2025 г.