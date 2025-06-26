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Минцифры запустило приложение для иностранцев ruID

Ведомости

Мультиязычное мобильное приложение для иностранцев ruID стало доступно для скачивания в RuStore, Google Play, AppGallery и App Store. Об этом сообщили в Telegram-канале Минцифры РФ.

В ведомстве рассказали, что с помощью ruID иностранный гражданин может подать заявление о въезде в РФ, проверить ограничения на въезд и сформировать цифровой профиль для получения госуслуг в стране.

Приложение доступно на английском, армянском, казахском, киргизском, русском, таджикском и узбекском языках.

Подать заявление о безвизовом въезде в Россию в приложении можно, зарегистрировавшись в нем. Потребуется также не позднее, чем за 72 часа до въезда в Россию, указать цель поездки и свои данные. Останется только сфотографироваться, сделать фото документа, удостоверяющего личность, и записать голос.

По прибытии на границу с РФ сотрудники проверят данные из заявления, сформируют цифровой профиль, а также создадут СНИЛС и стандартную учетную запись «Госуслуг».

В сообщении говорится, что перечень услуг, доступных внутри страны, будет постепенно расширяться.

2 июня представитель Минцифры уточнил «Ведомости. Технологиям и инновациям», что ruID будет представлять собой отдельный цифровой сервис с профилями иностранных граждан. Он будет реализован в рамках эксперимента – апробации новых правил въезда и выезда из России для иностранцев, уточнили в ведомстве. Система заработает с 30 июня 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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