Минцифры запустило приложение для иностранцев ruID

Подать заявление о безвизовом въезде в Россию в приложении можно, зарегистрировавшись в нем. Потребуется также не позднее, чем за 72 часа до въезда в Россию, указать цель поездки и свои данные. Останется только сфотографироваться, сделать фото документа, удостоверяющего личность, и записать голос.