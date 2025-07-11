В РАЭК прокомментировали обвинения в адрес бывшего директора Гребенникова

В этот же день был избран новый руководитель РАЭК. Им стал Дмитрий Гуляев. Он представил стратегию перезапуска ассоциации и развития проектов в кооперации с ИТ-сообществом. Одной из ключевых задач РАЭК будет укрепление кадрового потенциала ИТ-отрасли, включая ИТ-репатриацию. Существенные изменения коснутся команды ассоциации, куда войдут новые амбициозные сотрудники. Сейчас новой командой проводится комплексный аудит работы РАЭК.