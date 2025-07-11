В РАЭК прокомментировали обвинения в адрес бывшего директора Гребенникова
Обвинения в адрес бывшего руководителя Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова не имеют никакого отношения к новой команде ассоциации или ее членам. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель РАЭК.
В ассоциации напомнили, что Гребенников фактически был отстранен советом руководства РАЭК в январе 2025 г. С этого момента делами ассоциации занималась исполнительный директор РАЭК Екатерина Демкина. Юридически Гребенникова уволили решением общего собрания учредителей 9 июня этого года.
В этот же день был избран новый руководитель РАЭК. Им стал Дмитрий Гуляев. Он представил стратегию перезапуска ассоциации и развития проектов в кооперации с ИТ-сообществом. Одной из ключевых задач РАЭК будет укрепление кадрового потенциала ИТ-отрасли, включая ИТ-репатриацию. Существенные изменения коснутся команды ассоциации, куда войдут новые амбициозные сотрудники. Сейчас новой командой проводится комплексный аудит работы РАЭК.
10 июля Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу гражданина с инициалами Гребенников С. В. Ему инкриминируется ст. 275 УК (госизмена).
Инициалы фигуранта совпадают с арестованным в январе Гребенниковым. В мае Тверской районный суд приговорил его к семи годам колонии в рамках уголовного дела о незаконном производстве и сбыте наркотических средств в значительном размере (п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 8 до 15 лет. Учитывая обвинение в госизмене, Гребенникову может грозить пожизненное лишение свободы.
Гребенников окончил Международную академию бизнеса и управления (МУБиУ). С 2007 г. занимал пост заместителя исполнительного директора РОЦИТ (Регионального общественного центра интернет-технологий), а с 2010 г. был заместителем директора РАЭК. Возглавлял ассоциацию с 13 декабря 2022 г. На посту директора занимался развитием GR-инициатив, направленных на поддержку ИТ-отрасли, и выстраиванием диалога между бизнесом и государством.