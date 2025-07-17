Путин поручил рассмотреть меры поддержки экспортеров российского ПО

Тогда же Путин поручил правительству представить предложения по введению дополнительных ограничений на использование в России программного обеспечения, в том числе коммуникационных сервисов, разработанных в недружественных государствах.



Данные поручения президент дал по итогам встречи с представителями российских деловых кругов, которая прошла 26 мая. Участие в мероприятии приняли руководители компаний, которые обеспечивают технологический суверенитет, замещают ушедшие из России бренды, создают новые рабочие места в регионах, а также осваивают внешние рынки.