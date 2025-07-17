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Путин поручил рассмотреть меры поддержки экспортеров российского ПО

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проанализировать необходимость введения новых мер поддержки для экспортеров отечественного программного обеспечения. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Поручение необходимо рассмотреть до 1 сентября 2025 г.

Тогда же Путин поручил правительству представить предложения по введению дополнительных ограничений на использование в России программного обеспечения, в том числе коммуникационных сервисов, разработанных в недружественных государствах. 

Данные поручения президент дал по итогам встречи с представителями российских деловых кругов, которая прошла 26 мая. Участие в мероприятии приняли руководители компаний, которые обеспечивают технологический суверенитет, замещают ушедшие из России бренды, создают новые рабочие места в регионах, а также осваивают внешние рынки.

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