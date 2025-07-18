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Песков: WhatsApp обязан соблюдать законодательство РФ

В Кремле считают, что мессенджер должен выполнять определенные обязательства
Ведомости

Говоря о перспективах WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) остаться в России, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что сервис должен соблюдать определенные обязанности в соответствии с законами страны. Об этом он заявил в ходе брифинга. 

«Ну, WhatsApp в целом самый популярный сервис во многих странах, в том числе и в Российской Федерации. По популярности это сервис номер один. И, как и все сервисы, конечно, есть определенные обязанности в соответствии с законами Российской Федерации. Все законы должны выполняться», – сказал он.

17 июля стало известно, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения по введению дополнительных ограничений на использование в России программного обеспечения, в том числе коммуникационных сервисов, разработанных в недружественных государствах.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем Telegram-канале призвал WhatsApp готовиться к уходу с российского рынка. По его мнению, мессенджер с очень большой долей вероятности попадет в список программных обеспечений из недружественных стран, подлежащих ограничениям.

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