Песков: WhatsApp обязан соблюдать законодательство РФ

Песков: WhatsApp обязан соблюдать законодательство РФВ Кремле считают, что мессенджер должен выполнять определенные обязательства
Говоря о перспективах WhatsApp (принадлежит Meta,
«Ну, WhatsApp в целом самый популярный сервис во многих странах, в том числе и в Российской Федерации. По популярности это сервис номер один. И, как и все сервисы, конечно, есть определенные обязанности в соответствии с законами Российской Федерации. Все законы должны выполняться», – сказал он.
17 июля стало известно, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения по введению дополнительных ограничений на использование в России программного обеспечения, в том числе коммуникационных сервисов, разработанных в недружественных государствах.
Председатель комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем Telegram-канале призвал WhatsApp готовиться к уходу с российского рынка. По его мнению, мессенджер с очень большой долей вероятности попадет в список программных обеспечений из недружественных стран, подлежащих ограничениям.