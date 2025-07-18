Песков: WhatsApp обязан соблюдать законодательство РФ

«Ну, WhatsApp в целом самый популярный сервис во многих странах, в том числе и в Российской Федерации. По популярности это сервис номер один. И, как и все сервисы, конечно, есть определенные обязанности в соответствии с законами Российской Федерации. Все законы должны выполняться», – сказал он.