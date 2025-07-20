В Госдуме назвали преждевременными разговоры о блокировке WhatsApp
Называть даты и поводы для блокировки WhatsApp (принадлежит Meta,
«Называть точные какие-то даты и поводы для блокировок я считаю преждевременно», – сказал он на опубликованном видео.
Боярский отметил, что все иностранные интернет-платформы вызывают вопросы из-за нарушения российского законодательства, недостаточной локализации данных и слабой борьбы с мошенничеством.
18 июля председатель комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем Telegram-канале призвал WhatsApp готовиться к уходу с российского рынка. По его мнению, мессенджер с очень большой долей вероятности попадет в список программных обеспечений из недружественных стран, подлежащих ограничениям.
17 июля стало известно, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения по введению дополнительных ограничений на использование в России программного обеспечения, в том числе коммуникационных сервисов, разработанных в недружественных государствах.