В Госдуме назвали преждевременными разговоры о блокировке WhatsApp

18 июля председатель комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем Telegram-канале призвал WhatsApp готовиться к уходу с российского рынка. По его мнению, мессенджер с очень большой долей вероятности попадет в список программных обеспечений из недружественных стран, подлежащих ограничениям.