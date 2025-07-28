Прокуратура взяла под контроль ситуацию со сбоем в работе систем «Аэрофлота»

28 июля в работе информационных систем «Аэрофлота» зафиксировали сбой. Авиаперевозчик предупредил, что расписание рейсов будет вынужденно скорректировано, в частности путем переноса и отмены. В авиакомпании также допустили перебои в работе сервисов и призвали пассажиров следить за информацией на онлайн-табло на сайте, информационных табло аэропорта и за объявлениями по громкой связи.