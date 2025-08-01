Forbes: власти предложили восстанавливать аккаунт на «Госуслугах» через Max
Пользователи смогут восстановить украденный аккаунт на «Госуслугах» через мессенджер Max. Это следует из проекта к пакету антимошеннических поправок, передает Forbes.
Согласно предложению, восстановить аккаунт можно будет через биометрию, Max, банковское приложение или сайт и визит в МФЦ. Сейчас аккаунт на «Госуслугах» можно восстановить через визит в МФЦ или в банк.
В случае одобрения проекта его положения вступят в юридическую силу с 1 марта 2026 г. Минцифры уточнило, что законопроект находится на стадии межведомственного согласования и его положения могут измениться.
Российские власти начали активно внедрять в Max государственные услуги после принятия закона о создании отечественного национального мессенджера. В мессенджер уже начали переходить чиновники и муниципальные службы. «Ведомости» со ссылкой на источники 31 июля писали, что региональным чиновникам рекомендовали активно переходить в Max.
30 июля в Минцифры заявили, что Max не станет обязательным для подписания электронных документов, для этого действует приложение «Госключ». Мессенджер сможет рассылать уведомления о пришедших в «Госключ» документах.