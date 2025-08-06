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OpenAI готовит к запуску GPT-5

Ведомости

OpenAI готовится представить новую версию своей ИИ-модели – GPT-5, которая, по оценкам первых тестировщиков, демонстрирует впечатляющие способности в программировании и решении научных и математических задач. Об этом пишет Reuters.

Модель сохраняет стабильность и демонстрирует улучшение, но не совершает скачка в возможностях, аналогичного предыдущим поколениям. Компания OpenAI отказалась комментировать эти сообщения.

Разработка GPT-4 базировалась на значительном увеличении вычислительных мощностей и объема данных. Но при работе над GPT-5 OpenAI столкнулась с рядом новых вызовов. Среди них – нехватка высококачественных обучающих данных, охватывающих человеческий язык. Бывший главный научный сотрудник OpenAI Илья Суцкевер ранее подчеркивал, что, несмотря на растущие вычислительные ресурсы, объем доступной информации не увеличивается в том же темпе.

Кроме того, тренировка более крупных моделей требует месяцев работы и нередко сопровождается сбоями из-за сложности систем. Это мешает заранее оценить производительность моделей до завершения обучения.

Несмотря на трудности, в отрасли ожидают выхода GPT-5 в ближайшее время. Руководитель прикладных исследований OpenAI Борис Пауэр написал в X: «С нетерпением жду, как публика воспримет GPT-5».

Дата релиза GPT-5 пока не объявлена официально.

Ранее сообщалось, что разработчик Chat GPT OpenAI ведет переговоры с инвесторами про вторичную продажу акций сотрудников, в рамках которой оценка стоимости компании могла бы повыситься до $500 млрд. 

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