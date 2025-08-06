OpenAI готовит к запуску GPT-5

Разработка GPT-4 базировалась на значительном увеличении вычислительных мощностей и объема данных. Но при работе над GPT-5 OpenAI столкнулась с рядом новых вызовов. Среди них – нехватка высококачественных обучающих данных, охватывающих человеческий язык. Бывший главный научный сотрудник OpenAI Илья Суцкевер ранее подчеркивал, что, несмотря на растущие вычислительные ресурсы, объем доступной информации не увеличивается в том же темпе.