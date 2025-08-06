OpenAI готовит к запуску GPT-5
OpenAI готовится представить новую версию своей ИИ-модели – GPT-5, которая, по оценкам первых тестировщиков, демонстрирует впечатляющие способности в программировании и решении научных и математических задач. Об этом пишет Reuters.
Модель сохраняет стабильность и демонстрирует улучшение, но не совершает скачка в возможностях, аналогичного предыдущим поколениям. Компания OpenAI отказалась комментировать эти сообщения.
Разработка GPT-4 базировалась на значительном увеличении вычислительных мощностей и объема данных. Но при работе над GPT-5 OpenAI столкнулась с рядом новых вызовов. Среди них – нехватка высококачественных обучающих данных, охватывающих человеческий язык. Бывший главный научный сотрудник OpenAI Илья Суцкевер ранее подчеркивал, что, несмотря на растущие вычислительные ресурсы, объем доступной информации не увеличивается в том же темпе.
Кроме того, тренировка более крупных моделей требует месяцев работы и нередко сопровождается сбоями из-за сложности систем. Это мешает заранее оценить производительность моделей до завершения обучения.
Несмотря на трудности, в отрасли ожидают выхода GPT-5 в ближайшее время. Руководитель прикладных исследований OpenAI Борис Пауэр написал в X: «С нетерпением жду, как публика воспримет GPT-5».
Дата релиза GPT-5 пока не объявлена официально.
Ранее сообщалось, что разработчик Chat GPT OpenAI ведет переговоры с инвесторами про вторичную продажу акций сотрудников, в рамках которой оценка стоимости компании могла бы повыситься до $500 млрд.