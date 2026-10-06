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Мировые продажи микросхем в августе выросли на 144,3% год к году

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Глобальные продажи полупроводников в августе составили $159,7 млрд, что на 8% больше значения за июль и на 144,3% больше год к году. Сведения об этом опубликовала Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA) со ссылкой на данные организации World Semiconductor Trade Statistics (WSTS).

Годовой объем продаж чипов в августе вырос в Северной и Южной Америке (180,9%), Азиатско-Тихоокеанском регионе (143%), Китае (131,3%), Европе (98,5%) и Японии (62,3%). По сравнению с предыдущим месяцем продажи увеличились в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах (9,1%), Японии (8,5%), Северной и Южной Америке (8,2%), Европе (7,5%) и Китае (6,6%).

«Мировые продажи полупроводников уже превысили $1 трлн по состоянию на август, впервые достигнув этой важной отметки. По прогнозам, к концу 2026 г. объем продаж превысит $1,6 трлн», – заявил президент и главный исполнительный директор SIA Майкл Роббинс, слова которого приводятся в сообщении.

SIA объединяет порядка 99% американских представителей полупроводниковой отрасли и около 66% производителей чипов из других стран.

13 августа Bloomberg писал, что разработчик и производитель чипов памяти CXMT обогнал компанию Tencent Holdings и стал самой дорогой китайской компанией в мире. Это подчеркивает ажиотаж на рынке, вызванный развитием искусственного интеллекта (ИИ), который подпитывает спрос на акции компаний, производящих микросхемы.

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