Мировые продажи микросхем в августе выросли на 144,3% год к году

Глобальные продажи полупроводников в августе составили $159,7 млрд, что на 8% больше значения за июль и на 144,3% больше год к году. Сведения об этом опубликовала Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA) со ссылкой на данные организации World Semiconductor Trade Statistics (WSTS).