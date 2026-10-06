Wikimedia заявила о проникновении ИИ-агентов OpenAI в свои проекты

Почти все изменения были тестовыми и делались в «песочницах», поэтому их не видели обычные читатели. Несколько правок затронули настройки инструмента для работы с цитатами. В Wikimedia предположили, что агенты могли пытаться использовать его как прокси для получения данных с удаленных сервисов. Необходимого для работы ботов согласования с сообществом получено не было.