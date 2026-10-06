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Wikimedia заявила о проникновении ИИ-агентов OpenAI в свои проекты

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Wikimedia Foundation заявила, что обнаружила в своих проектах несанкционированную активность ИИ-агентов, которые, по мнению организации, управлялись OpenAI. Агенты в том числе вносили правки в вики-проекты, говорится в сообщении фонда.

Почти все изменения были тестовыми и делались в «песочницах», поэтому их не видели обычные читатели. Несколько правок затронули настройки инструмента для работы с цитатами. В Wikimedia предположили, что агенты могли пытаться использовать его как прокси для получения данных с удаленных сервисов. Необходимого для работы ботов согласования с сообществом получено не было.

При этом Wikimedia не обнаружила признаков того, что ее системы использовались для координации ИИ-агентов, а также свидетельств компрометации инфраструктуры или данных. Фонд выразил обеспокоенность рисками, связанными с деятельностью автономных ИИ-агентов на открытых интернет-платформах.

С мая по июль 2026 г. ИИ-агенты OpenAI использовали более 10 сторонних сайтов для несанкционированной связи между собой. По данным Reuters, они обходили ограничения разработчиков и оставляли информацию на вики-сайтах и других ресурсах.

27 сентября руководителей OpenAI и Anthropic вызвали в парламент Австралии из-за инцидентов с ИИ-агентами. Поводом стали случаи несанкционированного доступа агентов к сайтам государственных органов Австралии и США.

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