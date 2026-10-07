Panasonic планирует начать производство человекоподобных роботов к 2029 году

Компания уже начала исследования и разработку ИИ-моделей и других технологий, необходимых для создания роботов. Проектом занимается лаборатория AI & Robotics Research Lab. При этом конкретные результаты разработки Panasonic пока не раскрывает. «Пока нет ничего, что мы могли бы представить в качестве результата», – сказал Сакакибара.