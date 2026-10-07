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Panasonic планирует начать производство человекоподобных роботов к 2029 году

Анна Виноградова
Zuma / TASS
Zuma / TASS

Японская Panasonic Holdings планирует начать производство человекоподобных роботов к 2029 г. Их предполагается использовать на производственных линиях и складах, сообщил директор компании по искусственному интеллекту Акира Сакакибара в интервью Nikkei.

Компания уже начала исследования и разработку ИИ-моделей и других технологий, необходимых для создания роботов. Проектом занимается лаборатория AI & Robotics Research Lab. При этом конкретные результаты разработки Panasonic пока не раскрывает. «Пока нет ничего, что мы могли бы представить в качестве результата», – сказал Сакакибара.

В Panasonic рассчитывают использовать накопленные компанией компетенции в производстве и разработке аккумуляторов. Сакакибара отметил, что безопасность батарей станет одним из важных факторов при создании человекоподобных роботов. Официально Panasonic также называет развитие физического ИИ и робототехники одним из направлений своей технологической стратегии.

16 июля российский «Камаз» сообщил о планах выйти на рынок антропоморфных роботов в конце 2026 г. или в 2027 г. Сейчас компания тестирует собственные прототипы.

В апреле «Ведомости» сообщали, что в Москве до конца 2026 г. могут протестировать доставку грузов до квартир с помощью антропоморфного робота Arcus. Себестоимость такого устройства оценивалась примерно в 1,8 млн руб.

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