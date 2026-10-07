Мэр албанской столицы продолжил управлять городом из СИЗО с помощью ИИ-аватара
Мэр Тираны Эрион Велай, находящийся под стражей по делу о коррупции и финансовых преступлениях, опубликовал созданное с помощью искусственного интеллекта обращение к жителям города. В ролике его цифровая версия пообещала обеспечить бесплатным питанием школьников албанской столицы.
Видео появилось в официальном аккаунте Велая в Instagram
Велай находится под стражей с февраля 2025 г., но юридически остается мэром Тираны. После его ареста полномочия были делегированы нескольким заместителям. 5 октября Велай подписал решения о назначении двух заместителей мэра – Сары Годжай и Сади Ворпси. Следующие муниципальные выборы в городе должны состояться в первой половине 2027 г.
В сентябре 2025 г. в Албании ИИ впервые стал исполнять обязанности министра. Виртуальная модель Диэлла получила полномочия в сфере государственных закупок. В феврале 2026 г. актриса Анила Биши потребовала через суд запретить властям использовать ее внешность для Диэллы после истечения согласованного срока использования ее образа.