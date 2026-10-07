Мэр албанской столицы продолжил управлять городом из СИЗО с помощью ИИ-аватара

Видео появилось в официальном аккаунте Велая в Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и было помечено как созданное с помощью ИИ. «Я взял на себя еще одно обязательство, о котором никогда не забуду: питание в школах», – заявил его ИИ-аватар. Велай добавил, что намерен продолжать работу из заключения. Сам политик называет свое содержание под стражей «захватом в заложники» и отрицает предъявленные ему обвинения.