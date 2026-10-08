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Главная / Технологии /

Шадаев: в ближайшие годы телеком будет динамично колбасить

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Российскую телекоммуникационную отрасль в ближайшие годы ждут значительные архитектурные, регуляторные и технологические изменения, в том числе связанные с внедрением искусственного интеллекта. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев на пленарной сессии форума «Цифровые решения».

По словам министра, последние годы телеком развивался планомерно и системно, несмотря на внешние ограничения. Одним из основных вызовов он назвал прекращение поставок зарубежного оборудования и необходимость замещать иностранные решения российскими.

«Следующие годы – это годы больших изменений», – сказал Шадаев. Он пояснил, что трансформация затронет одновременно инфраструктуру, регулирование и технологии. Отдельным фактором станет переход отрасли к более активному применению искусственного интеллекта. «Поэтому мне кажется, что телеком будет так динамично колбасить», – добавил министр.

Шадаев также выразил надежду, что в России удастся наладить полномасштабное производство оборудования для развертывания сетей связи пятого поколения. По его словам, перед отечественными производителями стоит задача совершить «гигантский скачок» за короткий срок.

Министр напомнил, что в 2022 г. собственной технологической базы для такого оборудования практически не было. Теперь российское оборудование LTE уже используется в коммерческой эксплуатации, а первые решения для сетей 5G, как ожидает Шадаев, должны появиться в октябре.

11 сентября операторы «большой четверки» начали коммерческое развертывание сетей 5G в 16 российских городах. Потенциальный охват составил около 10 млн человек. На первом этапе операторы используют существующие частоты и модернизированную инфраструктуру LTE.

С 2027 г. предусмотрен поэтапный переход операторов на российские базовые станции 5G. Завершить его планируется до конца 2031 г. До этого Минцифры разрешило МТС, «Мегафону», «Билайну» и Т2 использовать для 5G уже имеющиеся частоты LTE.

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