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Главная / Технологии /

Григоренко: нацплан по внедрению ИИ в России примут до конца месяца

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Национальный план по внедрению искусственного интеллекта (ИИ), включающий около 170 мероприятий, планируется принять до конца октября. Об этом в интервью ИС «Вести» заявил вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

По его словам, документ содержит перечень мероприятий с показателями по годам, ожидаемыми результатами и оценкой эффекта от их реализации для страны.

«Это должно быть принято в этом году, потому что мы бюджеты уже верстаем под это внедрение», – сказал Григоренко. Он отметил, что многие предусмотренные планом меры уже фактически начали реализовываться.

«Ведомости» со ссылкой на исследование Orion soft писали, что в 2026 г. расходы крупного российского бизнеса на использование нейросетей могут достичь 237 млрд руб. Потребление токенов в этом году может вырасти еще больше – почти в 2,5 раза до 912,5 трлн. На 2027 г. компания прогнозирует дальнейший рост расходов – на 50% до 357 млрд руб., при той же динамике потребления – 50% до 1,37 квадриллиона токенов.

6 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что внедрение обязательного отечественного ИИ в России будет проходить с переходным периодом. По его словам, российские власти будут определять, когда возможно использование исключительно суверенных моделей ИИ, если речь идет о критически значимой инфраструктуре. Также глава правительства подчеркнул важность этого процесса.

26 июля Путин подписал закон о поддержке развития технологий ИИ в стране. Закон регулирует отношения в сфере разработки, внедрения и применения больших фундаментальных моделей ИИ. Документ также определяет основные понятия и принципы регулирования отношений, связанных с такими технологиями. 

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