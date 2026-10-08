Григоренко: нацплан по внедрению ИИ в России примут до конца месяца
Национальный план по внедрению искусственного интеллекта (ИИ), включающий около 170 мероприятий, планируется принять до конца октября. Об этом в интервью ИС «Вести» заявил вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.
По его словам, документ содержит перечень мероприятий с показателями по годам, ожидаемыми результатами и оценкой эффекта от их реализации для страны.
«Это должно быть принято в этом году, потому что мы бюджеты уже верстаем под это внедрение», – сказал Григоренко. Он отметил, что многие предусмотренные планом меры уже фактически начали реализовываться.
«Ведомости» со ссылкой на исследование Orion soft писали, что в 2026 г. расходы крупного российского бизнеса на использование нейросетей могут достичь 237 млрд руб. Потребление токенов в этом году может вырасти еще больше – почти в 2,5 раза до 912,5 трлн. На 2027 г. компания прогнозирует дальнейший рост расходов – на 50% до 357 млрд руб., при той же динамике потребления – 50% до 1,37 квадриллиона токенов.
6 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что внедрение обязательного отечественного ИИ в России будет проходить с переходным периодом. По его словам, российские власти будут определять, когда возможно использование исключительно суверенных моделей ИИ, если речь идет о критически значимой инфраструктуре. Также глава правительства подчеркнул важность этого процесса.
26 июля Путин подписал закон о поддержке развития технологий ИИ в стране. Закон регулирует отношения в сфере разработки, внедрения и применения больших фундаментальных моделей ИИ. Документ также определяет основные понятия и принципы регулирования отношений, связанных с такими технологиями.