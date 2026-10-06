Мишустин: внедрение отечественного ИИ пройдет с переходным периодом
Внедрение обязательного отечественного искусственного интеллекта (ИИ) в России будет проходить с переходным периодом. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на форуме «Цифровые решения».
По его словам, российские власти будут определять, когда возможно использование исключительно суверенных моделей ИИ, если речь идет о критически значимой инфраструктуре. Также глава правительства подчеркнул важность этого процесса.
«При этом предусмотрен переходный период, чтобы у предприятий, компаний была возможность подготовиться к ним, к их внедрению», – заявил Мишустин (цитата по «РИА Новости»).
1 октября президент России Владимир Путин заявил, что миру еще предстоит научиться жить и работать с ИИ. По мнению российского лидера, изменения создают очень много новых дилемм, которых раньше просто не было.
26 июля Путин подписал закон о поддержке развития технологий ИИ в стране. Закон регулирует отношения в сфере разработки, внедрения и применения больших фундаментальных моделей ИИ. Документ также определяет основные понятия и принципы регулирования отношений, связанных с такими технологиями.