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Главная / Технологии /

«Циан» восстановил работу сайта и приложения после сбоя

Анна Суслова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Онлайн-платформа «Циан» восстановила работу основного функционала сайта после технического сбоя, сообщили в компании.

«Работа основного функционала сайта и приложения "Циан" восстановлена после сбоя в связи с инцидентом на объекте инфраструктурного партнера. Мы перевели часть инфраструктуры и процессов на другие дата-центры и резервные мощности и восстановили данные, затронутые инцидентом, из резервных копий», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

В пресс-службе уточнили, что команда «Циана» принимает необходимые меры для минимизации подобных рисков в будущем. Восстановление другой части функционала сайта и приложения продолжается.

8 октября «Циан» сообщил о сбое в работе сайта «в связи с инцидентом на объекте инфраструктурного партнера».

8 октября российский сегмент интернета также столкнулся со сбоем. На 15:57 мск не открывались сайты РБК, «Интерфакса», «РИА Новости» и самих «Ведомостей». Пользователи пожаловались на проблемы с доступом к «Авито», T2, онлайн-кинотеатру Ivi, сервису «Профи.ру». РЖД также сообщили о сбоях в работе сайта.

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