«Циан» восстановил работу сайта и приложения после сбоя

«Работа основного функционала сайта и приложения "Циан" восстановлена после сбоя в связи с инцидентом на объекте инфраструктурного партнера. Мы перевели часть инфраструктуры и процессов на другие дата-центры и резервные мощности и восстановили данные, затронутые инцидентом, из резервных копий», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).