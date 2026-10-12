Глава МВФ сравнила влияние искусственного интеллекта на рынок труда с цунами
Искусственный интеллект (ИИ) воздействует на мировой рынок труда подобно «медленно надвигающемуся цунами», при этом первыми под удар могут попасть молодые специалисты, только начинающие карьеру. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе панельной дискуссии. Ее слова передает CNBC News.
По словам Георгиевой, молодые выпускники традиционно начинают карьеру с выполнения рутинных и повторяющихся задач, после чего постепенно продвигаются по службе. Однако развитие ИИ может привести к исчезновению таких рабочих мест. Глава МВФ отметила, что около 40% вакансий в мире могут быть затронуты внедрением искусственного интеллекта. В развитых странах этот показатель достигает 60%, а в государствах с низким уровнем дохода – 23%.
При этом Георгиева подчеркнула, что искусственный интеллект остается одним из факторов, поддерживающих экономический рост. По ее оценке, внедрение технологии может ускорить рост экономики развитых стран Азии на 0,5–1 п. п., а развивающихся государств региона – на 0,2–0,8 п. п. В наиболее благоприятном сценарии это позволит компенсировать экономические потери от старения населения.
Президент Сингапура Тарман Шанмугаратнам, участвовавший в дискуссии, призвал правительства сделать меры поддержки молодежной занятости постоянной частью экономической политики. По его словам, государствам необходимо сотрудничать с частным сектором и стимулировать компании нанимать выпускников, поскольку спрос на специалистов без опыта работы снижается.
Шанмугаратнам предупредил, что экономический рост не обязательно сопровождается созданием новых рабочих мест. По его мнению, ИИ может усилить этот разрыв, если власти не примут необходимых мер. Вместе с тем постепенная автоматизация отдельных задач дает работникам время для освоения новых навыков, а университетам – для перехода к более практико-ориентированному обучению.
12 октября сооснователь Microsoft Билл Гейтс предупредил о росте угрозы кибератак с использованием ИИ в ближайший год. По его мнению, главная опасность сейчас заключается не в выходе ИИ из-под контроля, а в применении технологии злоумышленниками.