Глава МВФ сравнила влияние искусственного интеллекта на рынок труда с цунами

По словам Георгиевой, молодые выпускники традиционно начинают карьеру с выполнения рутинных и повторяющихся задач, после чего постепенно продвигаются по службе. Однако развитие ИИ может привести к исчезновению таких рабочих мест. Глава МВФ отметила, что около 40% вакансий в мире могут быть затронуты внедрением искусственного интеллекта. В развитых странах этот показатель достигает 60%, а в государствах с низким уровнем дохода – 23%.