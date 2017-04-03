Петербуржцы бесплатно подвозят друг друга до дома

Водители Петербурга в понедельник начали предлагать бесплатно довезти пешеходов, которые не могут добраться домой. В социальных сетях они публикуют сообщения с тегами #питерпослевзрыва и #домой, где сообщают о своем местоположении и готовности помочь. Водители и потенциальные пассажиры также оставляют свои контакты и маршруты в приложении Google Documents.

Около 15.40 петербургский метрополитен заявил о закрытии всех станций метро. Это произошло после того, как около 14.40 в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» взорвалось неустановленное устройство. По данным городской администрации, 10 человек погибли, 43 пострадавших госпитализированы. В результате закрытия метрополитена на дорогах пробки, они достигают 10 баллов, согласно сервису «Яндекс.Пробки».

«Услышал, что закрыли метро, подумал, что люди будут стоять на остановках и не смогут добраться домой. В этом нет какого-то героизма, я просто решил помочь», - говорит один из водителей. «Я вожу три года и не помню, чтобы в городе была настолько печальная ситуация. Метро закрыто, непонятно, как людям добираться. Многие мои коллеги тоже оставили свои контакты, в соцсетях и в «Яндекс-навигаторе», - сообщил «Ведомостям» другой водитель. «Увидел сообщение о взрыве в метро в "Телеграме". Не знаю, так надо», - объяснил свои действия другой водитель.

«Город стоит, в центре ситуация напоминает выезд с Парнаса или с Девяткино по утрам, наземный транспорт не спасает». «Открыла "Яндекс- навигатор" и порадовалась - миллион отмеченных точек по всему городу, где автомобилисты предлагают отвезти пешеходов - бесплатно! Такое единение. Присоединилась», - пишет в Facebook одна из водителей.

«Московский проспект превратился в пешеходку от Сенной до Обводного канала. Народ штурмом берет автобусы на конечных, утрамбовываясь в шпроты, - пишет одна из жительниц Петербурга. - Мне свезло - добрая самаритянка подвезла на машине».

Многие петербуржцы после работы предпочли пойти домой пешком. На улицах в центре города в районе Невского проспекта много людей, на дорогах пробки, транспорт долго ждать, объясняет одна из жительниц Петербурга. «Я успела выйти из метро "Сенная площадь". А сейчас город идет пешком через мосты», - пишет другая петербурженка в Facebook.

Весь наземный социальный транспорт в Петербурге ходит бесплатно. Также, согласно сообщению СПб ГКУ «Организатор перевозок», были запущены временные маршруты, дублирующие пять линий метро. Компании «Таксовичкофф», «Яндекс.Такси» и Uber заявили, что в понедельник возят жителей Петербурга бесплатно. Платная дорога «Западный скоростной диаметр» (ЗСД) в Петербурге временно перестала взимать деньги за проезд,

По состоянию на апрель 2017 г. Петербургский метрополитен включает 67 станций на пяти линиях, на него приходится около 40% перевозок городского транспорта. В среднем пассажиропоток петербургского метро - около 2 млн человек в сутки. Станция метро «Сенная площадь» в центре Петербурга - крупнейший пересадочный узел в петербургском метро.