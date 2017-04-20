Toyota Prius: Ростки зеленого

Мы отправились тестировать четвертое поколение самого популярного в мире гибрида - за двадцать лет продано 3,5 млн машин - в городок Иннополис под Казанью. Где же ещё объезжать один из самых инновационных и «зелённых» автомобилей в мире, как не центре новых технологий?

Тема борьбы за экологию в наших просторах очень зелёная, то есть никак не начнет вызревать. В диковинку и новый Prius, стоящий в стороне от привычного нам понятия «автомобиль». Даже причудливыми формами гибрид больше похож на гигантскую глубоководную рыбину, неожиданно заплывшую в серый транспортный поток Казани. Вряд ли здесь, среди грязи от раскисшего снега, кому-то интересно, что у нас выбросы углекислого газа всего 70 г на км.

Команда дизайнеров, вдохновленная посылом босса компании Акио Тойоды «не делать скучные машины», потрудилась на славу. О красоте Prius судить сложно, зато формы гибрида настолько своеобразны, что притягивают как магнит взгляды окружающих. Единственный на пути пост ГИБДД, и тот был наш – проверили и документы, и... содержимое багажника.

Хорошо, что чемоданы и сумки вскрывать не стали – их в грузовом отсеке уместилось много: багажник вырос в объёме на 57 л в сравнении с предшественником. Не только из-за прибавки в габаритах (на 60 мм в длине, на 15 мм в ширине), сколько благодаря переносу нового блока никель-металлгидридных аккумуляторов (на 1 кг легче, на 10% компактнее) под заднее сиденье, от чего еще и понизился центр тяжести машины. Для разработки использовалась новая платформа GA-C, поэтому не только батарея, но и двигатель, электромотор и пассажирские сиденья «ушли» ниже, появилась независимая задняя подвеска. Первый ощутимый результат новшеств - более комфортная езда по неидеальным дорогам столицы Татарстана и ее окрестностей. Кузов стал на 60% жёстче, заметно повысилась энергоёмкость подвески, результат — ни единого скрипа панелей в салоне.

Уют и тишина, приятный на ощупь пластик отделки, удобные кожаные сиденья, пускай и с механическими регулировками, и ездовой комфорт – первое что отмечаешь в новом Prius. Кроме того, появился дополнительный электроотопитель салона, двухзонный климат-контроль, способный распознавать количество пассажиров, беспроводная зарядка телефона, дистанционный (транспондерный) ключ, датчики света и дождя, адаптивные светодиодные фары дальнего света. Одним словом, четвертый Prius упаковали.

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Перед поездкой я опробовал салон в роли заднего пассажира, сев «за собой», и не испытал особой тесноты и дискомфорта со своими 192 см роста. Откидным подлокотником с подстаканниками и розеткой 12 В задних пассажиров давно не удивишь, но инженеры Toyota явно просчитывали каждый грамм, и не позволили маркетологам ставить в машину ничего лишнего.

Хороший обзор с места водителя оказался кстати на улицах Казани, удививших нас изобилием и разнообразием ДТП. По ощущениям лобовое стекло стало больше, а вместо треугольных окошек на передних стойках, создававших слепые зоны, появились неподвижные сектора-стекла в дверях. Хорош оказался и впервые появившийся на Prius проекционный дисплей: картинка легко прочитывалась даже при низкой, как в спортивной машине, посадке. Но куда полезней было бы наблюдать перед глазами не только показатели работы гибридной системы, но и указания навигации.

Параметры работы электропривода выведены также на дисплей щитка приборов. Но пробег на электротяге получался у нас не слишком большим – запас хода на аккумуляторах у нового Prius почти не изменился (в пределах 20 км), по городу мы ехали мало, в основном по трассе. Электромотор, ставший более компактным и оборотистым, готов помогать бензиновому двигателю вплоть до 110 км/ч, и вероятно поэтому не пришлось удивляться среднему расходу топлива 4,8 л на «сотню».

Хорошо знакомому по третьему «Приусу» атмосферному мотору 1,8 л, работающему по экономичному циклу Аткинсона, усовершенствовали впускной коллектор, систему охлаждения, смазки и рециркуляции отработанных газов. Применив тефлоновое покрытие инженеры смогли снизить коэффициент трения деталей. Мотор остался по сути тем же, но его КПД стал выше. Если на обычном бензиновом автомобиле этот показатель равен 25-30%, то у нового «Приуса» он 40% (+1,5% к прежней модели). Практически при тех же показателях максимальной мощности и тяги, двигатель потребляет бензина на литр меньше. Если бы не мороз, ветер и почти полностью загруженный автомобиль, в Иннополис мы бы могли въехать со средним расходом топлива меньше 4 литров. В пути мы пробовали уже знакомые по прежней модели режимы Power, Normal и Eco , и только на въезде в город активировали самый экологичный EV с нулевым выбросом СО2, работающий до 40 км/ч.

На тяге электромотора мы медленно проплыли в лучах яркого солнца по улицам, максимально используя режим рекуперации на редких перекрёстках. «Ай-ти деревня», как ещё называют этот милый городок, встретила самый популярный в мире гибрид безлюдными, но очень чистыми дорогами и яркими стенами аккуратно выстроенных малоэтажек. Здесь «Приус» казался «в тему», как по внешности, так и по внутреннему содержанию.

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И сначала показалось странным, что следующим пунктом на маршруте значился гоночный трек Kazan ring. Но организаторы решили продемонстрировать, что, несмотря на снижение мощности - совокупная отдача силовой установки снизилась со 136 л. с. до 122 л. с. за счёт более слабого (по мощности, но не по тяге) электромотора, - новый Prius не потерял в динамике. А для сравнения нам предложили проехать на предшествующей версии «Приуса».

Кроме того, Prius, благодаря задней независимой подвеске (вместо полужесткой балки), и усовершенствованной MacPherson спереди, стал очень легко управляется на змейке и в скоростных поворотах. Сказалась и лучшая развесовка по осям, сниженный на 25 мм центр тяжести и меньшая (примерно на 50 кг) снаряжённая масса. Адаптация под российский рынок, в виде увеличенного до 136 мм клиренса и других амортизаторов, не создает проблем - пугающих кренов нет, а торможение со 120 км/ч Prius выполняет отменно, без выраженного клевка носом.

В спринте с места до 100 км/ч, новый Prius проигрывает предшественнику жалкие 0,2 с, но в ускорении на обгон (с 80 до 120 км/ч) он явно быстрее (8,3 с). В прямом сравнении с предшественником новый «Приус» удивил плавностью хода, опять же, великолепной шумоизоляцией и расходом топлива – лучший результат по треку – 3,2 л на 100 км.

В Россию самый «зелёный» автомобиль будет поставляться в единственной максимальной комплектации «Люкс» за в 2,11 млн руб. Раньше в России Prius был официально представлен только в третьем поколении, но появился на нашем рынке не в самые для него лучшие времена. В итоге общие продажи составили меньше 1000 машин. Возможно, это были только семена для культивации экологически ответственного автовладения на нашей почве.