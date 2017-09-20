Toyota удвоила производство в России и нарастила экспорт на 70%

Российское производство автомобилей Toyota по итогам января - августа 2017 г. выросло более чем вдвое до 44 493 машин, рассказал представитель компании. Рост связан, прежде всего, с появлением в августе 2016 г. на конвейере завода в Санкт-Петербурге второй модели - кроссовера Toyota RAV4, поясняет он.
За восемь месяцев 2017 г. было выпущено 23 017 машин этой модели и 21 476 Toyota Camry. Продажи марки в России за этот период были на уровне января - августа прошлого года - 59 785 шт., по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Появление локального производства RAV4 и рост спроса за рубежом позволили также увеличить экспорт. За восемь месяцев 2017 г. из России на рынки Казахстана и Белоруссии было поставлено 3876 автомобилей Toyota - почти на 70% больше, чем в январе - августе 2016 г., приводит данные представитель компании.
За первое полугодие петербургский завод Toyota увеличил экспорт автомобилей на 80%.
Кроссовер Toyota RAV4 – теперь российский, но по прежней цене
Е. Егоров / Ведомости
Toyota Motor 25 октября показала кроссовер RAV4, произведенный на заводе компании в Санкт-Петербурге
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Е. Егоров / Ведомости
Toyota инвестировала больше 21 млрд руб. в развитие завода в Петербурге, уточнили в компании
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Е. Егоров / Ведомости
RAV4 - вторая модель Toyota, выпускаемая на заводе в Санкт-Петербурге. Со времени запуска предприятия в 2007 г. там производили только седан Camry
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Е. Егоров / Ведомости
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Е. Егоров / Ведомости
Завод выпустил 3000 автомобилей модели RAV4, сообщил исполнительный директор по производству «Тойота мотор» Есинори Мацунага
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Е. Егоров / Ведомости
Инвестиции в увеличение производственной мощности завода и запуск RAV4 составили 9,7 млрд руб., сообщила компания. Кроссоверы российского производства будут поставляться на рынки России, Казахстана и Белоруссии
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Е. Егоров / Ведомости
К концу сентября в России было продано 23 700 машин RAV4. Ежемесячные продажи модели - 3000 единиц и до конца года продажи составят 30 000, уточнил президент «Тойота мотор» Хидэнори Одзаки
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Е. Егоров / Ведомости
Цена кроссовера остается такой же, какой была, когда компания импортировала машины, говорит Одзаки. На стоимость машины оказывают влияние разные факторы и только перенос производства не может значительно снизить цену, говорит он