Toyota удвоила производство в России и нарастила экспорт на 70%

Производство RAV4 в Петербурге Евгений Егоров / Ведомости

Российское производство автомобилей Toyota по итогам января - августа 2017 г. выросло более чем вдвое до 44 493 машин, рассказал представитель компании. Рост связан, прежде всего, с появлением в августе 2016 г. на конвейере завода в Санкт-Петербурге второй модели - кроссовера Toyota RAV4, поясняет он.

За восемь месяцев 2017 г. было выпущено 23 017 машин этой модели и 21 476 Toyota Camry. Продажи марки в России за этот период были на уровне января - августа прошлого года - 59 785 шт., по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Появление локального производства RAV4 и рост спроса за рубежом позволили также увеличить экспорт. За восемь месяцев 2017 г. из России на рынки Казахстана и Белоруссии было поставлено 3876 автомобилей Toyota - почти на 70% больше, чем в январе - августе 2016 г., приводит данные представитель компании.

За первое полугодие петербургский завод Toyota увеличил экспорт автомобилей на 80%.

Кроссовер Toyota RAV4 – теперь российский, но по прежней цене