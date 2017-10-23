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Анастасия Иванова
Легковые автомобили
Статья опубликована в № 4434 от 23.10.2017 под заголовком: Продажи машин заглохнут без господдержки

Отмена программ господдержки покупателей новых машин притормозит рост рынка

Без них в следующем году продажи автомобилей могут снова упасть

Рост продаж новых автомобилей может заметно сократиться из-за отмены адресных программ господдержки «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». Об этом «Ведомостям» рассказал президент Российской ассоциации автодилеров Олег Мосеев. Похожие опасения высказали и четыре менеджера разных дилерских компаний.

18 октября Минпромторг объявил о досрочном завершении адресных программ господдержки, поскольку продажи по ним достигли целевого показателя в 58 000 машин. Изначально на них было выделено 3,75 млрд руб. Сейчас кредитные организации завершают выдачи кредитов, отметил представитель министерства.

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