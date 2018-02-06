Рынок новых автомобилей в январе вырос на треть

Больше всего выросли продажи среди топ-10 у Renault и KIA

В январе все модели из топ-10 показали рост год к году, следует из данных АЕБ Евгений Разумный / Ведомости

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в январе 2018 г. выросли на 31,3% год к году до 102 464 автомобилей, отчиталась Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Это самый большой рост год к году с начала падения рынка в 2014 г.

«Мощный старт российского автомобильного рынка», - замечает председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. Частично такой рост, по его словам, вызван низкой базой прошлого года. АЕБ ожидает позитивной динамики продаж в короткой перспективе: покупатели хорошо реагируют на текущие предложения на рынке, понимая, что специальные условия на автомобили 2017 г. производства ограничены по той причине, что распродажа соответствующих дилерских стоков происходит быстрее, чем в прошлые годы.

По сравнению с декабрем 2017 г. продажи упали на 38,3%. Январь – это всегда месяц затишья в продажах автомобилей из-за затяжных новогодних праздников, объясняли ранее «Ведомостям» представители нескольких автодилеров.

При этом ассоциация по-прежнему не дает прогноз на 2018 г. В прошлом месяце такую неопределенность Шрайбера объяснял тем, что российское правительство планирует увеличить в 2018 г. ставку утилизационного сбора. Пока не будет принято окончательное решение, сложно оценить перспективы рынка, констатировал он.

В январе все модели из топ-10 показали рост год к году, следует из данных АЕБ. Больше всего выросли продажи Renault (+51%) и KIA (+49%). Первое место стабильно удерживает Lada – продано 21 005 машин (+ 29%).

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