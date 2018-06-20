Авто / Легковые автомобили
Статья опубликована в № 4591 от 20.06.2018 под заголовком: Renault поднимет Logan

Renault начнет выпускать в России кросс-версию седана Logan

Новый автомобиль поступит в продажу осенью
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

«АвтоВАЗ» будет выпускать для Renault кросс-версию седана Logan, рассказали «Ведомостям» топ-менеджер одной из компаний – контрагентов французского автоконцерна и человек, знакомый с менеджерами «АвтоВАЗа». Ожидается, что новинку покажут на Московском автосалоне в конце августа 2018 г. Это будет мировая премьера – высокий Logan нигде больше не выпускается, отмечает один из собеседников. На том же автосалоне, как ранее рассказывали источники «Ведомостей», автоконцерн устроит презентацию ключевого проекта – купе-кроссовера. Эту модель начнут выпускать на московском заводе Renault, продажи стартуют летом 2019 г.

Продажи кросс-седана Logan, как ожидается, начнутся в ноябре 2018 г. вместе с обновленным псевдокроссовером Renault, уже выпускаемым на «АвтоВАЗе», – Sandero Stepway, продолжает один из источников «Ведомостей». По его словам, кроме увеличенного дорожного просвета (вместо 155 мм будет 195 мм, как у Stepway) кросс-седан Logan получит пластиковый обвес «под кроссовер» (накладки на пороги, расширители арок, другой передний бампер), а также изменения в интерьере и экстерьере обновленного седана (рестайлинговая версия седана, как и хетчбэка Sandero, появится на российском рынке в июле). У кросс-седана будет передний привод, 1,6-литровые двигатели и вариатор вместо 4-ступенчатой автоматической коробки передач, которая используется в обычном Logan, перечисляет собеседник.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике