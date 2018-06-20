Renault начнет выпускать в России кросс-версию седана Logan

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Продажи кросс-седана Logan, как ожидается, начнутся в ноябре 2018 г. Евгений Разумный / Ведомости

«АвтоВАЗ» будет выпускать для Renault кросс-версию седана Logan, рассказали «Ведомостям» топ-менеджер одной из компаний – контрагентов французского автоконцерна и человек, знакомый с менеджерами «АвтоВАЗа». Ожидается, что новинку покажут на Московском автосалоне в конце августа 2018 г. Это будет мировая премьера – высокий Logan нигде больше не выпускается, отмечает один из собеседников. На том же автосалоне, как ранее рассказывали источники «Ведомостей», автоконцерн устроит презентацию ключевого проекта – купе-кроссовера. Эту модель начнут выпускать на московском заводе Renault, продажи стартуют летом 2019 г.

Продажи кросс-седана Logan, как ожидается, начнутся в ноябре 2018 г. вместе с обновленным псевдокроссовером Renault, уже выпускаемым на «АвтоВАЗе», – Sandero Stepway, продолжает один из источников «Ведомостей». По его словам, кроме увеличенного дорожного просвета (вместо 155 мм будет 195 мм, как у Stepway) кросс-седан Logan получит пластиковый обвес «под кроссовер» (накладки на пороги, расширители арок, другой передний бампер), а также изменения в интерьере и экстерьере обновленного седана (рестайлинговая версия седана, как и хетчбэка Sandero, появится на российском рынке в июле). У кросс-седана будет передний привод, 1,6-литровые двигатели и вариатор вместо 4-ступенчатой автоматической коробки передач, которая используется в обычном Logan, перечисляет собеседник.