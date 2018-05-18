Renault и «Ростех» готовятся выкупить акции «АвтоВАЗа» у миноритарных акционеров
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На следующей неделе контролирующий акционер «АвтоВАЗа» – совместное предприятие Renault и «Ростеха» Alliance Rostec Auto B.V. – подаст в Центробанк документы по оферте для миноритариев автопроизводителя. Об этом рассказал председатель совета директоров «АвтоВАЗа» Сергей Скворцов. «Цена определяется законом – средневзвешенная за последние шесть месяцев, – передал его слова «Интерфакс». – Те акции, которые будут предъявлены акционерами к выкупу, будут выкуплены нашим совместным предприятием».
Этой весной доля Alliance Rostec Auto выросла с 64,6 до 83,5%. Это случилось по итогам второго этапа рекапитализации «АвтоВАЗа». «Ростех» и Renault переуступили Alliance Rostec Auto права требования по долгам автопроизводителя – на 30,7 млрд руб. каждый, а сама Alliance Rostec Auto B.V. конвертировала долг в новые акции «АвтоВАЗа» такой же стоимостью.
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