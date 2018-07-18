«Автотор» заплатит рекордные премии сотрудникам

Второй год подряд компания увеличивает производство автомобилей почти в 1,5 раза

Статья опубликована в № 4611 от 18.07.2018 под заголовком: «Автотор» делит премии

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На автомобили Hyundai и Kia приходится 88% производства «Автотора» Игорь Зарембо / РИА Новости

Калининградский «Автотор» Сергея Щербакова решил выплатить всем своим сотрудникам разовую премию в размере среднемесячной зарплаты: по 40 000 руб. получат рабочие, по 50 000 руб. – инженерно-технические работники, специалисты и руководители. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Автотора».

«Автотор» выпускает в основном легковые автомобили Kia, Hyundai, Genesis, BMW и др. В штате компании более 3000 человек, из них около 2500 – рабочие. Таким образом, премиальные выплаты могут превысить 120 млн руб.