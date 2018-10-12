CarPrice начала торговать грузовиками
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Крупнейший в России онлайн-аукцион подержанных автомобилей CarPrice, торгующий легковыми автомобилями, занялся продажей коммерческих машин – грузовиков и фургонов, рассказал «Ведомостям» гендиректор компании Денис Долматов. По его словам, уже проведены несколько десятков сделок (в основном в Москве и Санкт-Петербурге), в том числе с лотами, состоящими из нескольких машин.
Средняя цена лота – около 900 000 руб., вдвое больше, чем в легковом сегменте в этом году, говорит Долматов. Комиссия CarPrice – 2–10% от цены проданной машины, в зависимости от ее типа.
У нового направления хорошие перспективы, уверен Долматов: в стране нет подобных площадок, подержанные грузовики и фургоны продаются в основном через объявления. В прошлом году продажи легких коммерческих автомобилей (LCV, все виды) с пробегом выросли в России на 2,1% до 416 000 единиц, подержанных грузовиков – снизились на 1% до 280 000 шт. (данные «Автостата»). Долматов связывает это с отсутствием инфраструктуры для цивилизованной продажи. По его словам, в 2019 г. компания планирует продать 1000–5000 коммерческих автомобилей.
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