Основатели CarPrice открыли сервис по продаже подержанных смартфонов
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Артем Большаков и Александр Черняк, основатели сервиса продажи подержанных машин CarPrice, создали сервис продажи и подержанных смартфонов, рассказал представитель CarPrice. Черняк подтвердил это «Ведомостям»: портал SmartPrice (бренд компании «Мобитех») запущен летом 2017 г., а осенью начались первые закупки подержанных смартфонов и к апрелю месячный оборот достиг примерно 2500 аппаратов.
CarPrice был создан в 2014 г. Артемом Большаковым, Александром Черняком, Эдуардом Гуриновичем и Оскаром Хартманном, сказано на сайте компании. По данным журнала «Автобизнесревю», в 2017 г. ее товарный оборот составил 32 017 автомобилей с пробегом. По этому показателю CarPriсe занял второе место в России после холдинга «Рольф».
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