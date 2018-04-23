Основатели CarPrice открыли сервис по продаже подержанных смартфонов

Статья опубликована в № 4553 от 23.04.2018 под заголовком: Смартфон с пробегом

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Основатели сервиса CarPrice занялись продажей подержанных смартфонов. Российские покупатели относятся к ним с опаской Максим Стулов / Ведомости

Артем Большаков и Александр Черняк, основатели сервиса продажи подержанных машин CarPrice, создали сервис продажи и подержанных смартфонов, рассказал представитель CarPrice. Черняк подтвердил это «Ведомостям»: портал SmartPrice (бренд компании «Мобитех») запущен летом 2017 г., а осенью начались первые закупки подержанных смартфонов и к апрелю месячный оборот достиг примерно 2500 аппаратов.

CarPrice был создан в 2014 г. Артемом Большаковым, Александром Черняком, Эдуардом Гуриновичем и Оскаром Хартманном, сказано на сайте компании. По данным журнала «Автобизнесревю», в 2017 г. ее товарный оборот составил 32 017 автомобилей с пробегом. По этому показателю CarPriсe занял второе место в России после холдинга «Рольф».