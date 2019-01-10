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Audi A6: Дайте ей подышать

Под строгой внешностью новой Audi A6 прячется спортивный характер, который лучше всего раскрывается на горных серпантинах
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Когда делаешь первый глоток, кажется, что это гарнача, но если дать вину подышать, явственней кариньена. И мы пробуем это чудо прямо из бочки!

Приглашая журналистов на выездной тест-драйв, представители автомобильных компаний обычно продумывают маршрут так, чтобы он символически подчеркивал имидж новой модели. Если по дороге надо завернуть в пару-тройку музеев, значит, на автомобиль предлагается взглянуть как на произведение искусства. А если горный серпантин ведет к винодельне?

На новых седанах Audi A6 мы ездили по дорогам Приората – винодельческого региона Каталонии, получившего сертификат высшей категории качества DOQ (Denominació d’Origen Qualificada). Таких областей в Испании всего две, но если Риоха широко известна, то Приорат гораздо менее заметен на винной карте (во всяком случае, из России). У него большая история: первые виноградники здесь начали возделывать монахи-картезианцы в XII в., но в конце XIX в. их погубила филлоксера, нанесшая страшный урон всему европейскому виноделию. Другие регионы оправились быстрее, а Приорат начал возрождаться только в 1970-х, когда его каменистые почвы были открыты практически заново (интересное было время – одну из виноделен основали хиппи). Виноделы любят повторять, что вино получается тем лучше, чем больше страдает лоза. Приорат – идеальное место для виноградных страданий: тут очень много солнца, очень сухо, лозе приходится прорастать буквально сквозь вулканический сланец. Поэтому вина здесь производят очень мало (в сравнении с той же Риохой), оно дорогое, с богатым вкусом и ярко выраженным местным характером: главные сорта – гарнача (гренаш) и кариньена (кариньян), а интереснее всего их купаж.

Значит, и в разговоре о новой Audi A6 тоже придется сначала вспомнить традиции, а потом посмотреть на новации – и уже тогда оценить купаж.

Терминатор 100

Формально это пятое поколение модели, получившей индекс А6 в 1995 г. Но родословную, конечно, надо отсчитывать от первой Audi 100, появившейся в революционном 1968-м: ого, да у нее полувековой юбилей! В России 1990-х «сотку» называли кто «сигарой», а кто «селедкой», последующие модели не могли похвастаться таким же специфическим дизайном и остались без метких прозвищ. Новая Audi А6 на них тоже не напрашивается. Она красива без вычурности, солидна без надменности, спортивна без бахвальства. Силуэт стал ближе к модели A7 Sportback, рельефнее сделались колесные арки, на задних дверях и крыльях появился эффектный росчерк.

Анфас А6 выглядит умеренно агрессивно и слегка нахмуренно: традиционно большая радиаторная решетка, строгий взгляд изумительно вычерченных граненых фар – в топовой комплектации это HD Matrix LED с функцией динамического дальнего света. Модули ближнего света напоминают зрачки – и эти холодные глаза мы уже где-то видели: так с экрана смотрел Терминатор.

У А6 вместо бицепсов – 20-дюймовые шины, но она разумна практически так же, как герой Шварценеггера. Радары, видеокамеры и ультразвуковые датчики позволяют Аudi видеть препятствия и всех участников движения (включая велосипедистов) на дистанции до 80 м впереди и до 145 градусов по углам. А если отпустить руль, автомобиль едет сам, уверенно следуя даже за извилистой линией разметки. 39 электронных ассистентов вождения организованы в единую систему: в сущности, это уже автопилот третьего уровня. Но законодательно он еще не разрешен, поэтому Audi через несколько секунд самостоятельности вежливо предлагает водителю вернуться к своим обязанностям.

Внутри «Форсажа»

Но на кой черт нам автопилот при таких шасси и моторе. И на таких дорогах, как в Приорате.

Новая Audi A6 построена на платформе MLB Evo, а значит, состоит в родстве не только с А7 и А8, но и с кроссоверами Bentley Bentayga и Lamborghini Urus. Она просто обязана ехать классно – особенно в топовой версии 3.0 TFSI V6 (55 TFSI) мощностью 340 л. с. (на российском рынке это пока единственный силовой агрегат) с семиступенчатым роботом S-tronic (разработанным совместно с инженерами Porsche), пневмоподвеской, системой полного привода Quattro Ultra и управляемыми задними колесами (на скорости до 60 км/ч они могут доворачиваться в противоположную от передних сторону до 5 градусов, свыше 60 км/ч – до 3 градусов в ту же сторону, облегчая вхождение в повороты).

Напарник-бельгиец сказал, что на здешних серпантинах ограничение 90 км/ч – это челлендж. После чего отключил всех электронных ассистентов и поехал в раллийном стиле, разгоняясь на коротких прямых до 150 км/ч, входя в повороты с заносом, вылетая правыми колесами на обочину и явно нащупывая пределы шасси и мотора. Одно дело смотреть на такое в фильме «Форсаж», и совсем другое – сидя на пассажирском кресле и посекундно ощущая работу преднатяжителя ремня безопасности (хотя, если мы вылетим в пропасть, вряд ли поможет и он).

Я говорю себе, что буду ехать гораздо спокойнее, но, оказавшись за рулем, тоже перевожу селектор в положение «спорт» и начинаю заметно превышать скоростной режим, потому что Audi A6 остается невозмутимой, как мой напарник, и явно дает мне понять, что я-то уж точно не тот водитель, который может нащупать ее пределы. После десятка километров такого фитнеса у многих автомобилей начинали бы дымиться тормоза, но новая А6 чувствует себя так, словно мы неспешно катим по шоссе. Я снова передаю управление напарнику, но в итоге нас все-таки настигает расплата за ощущение всемогущества – камень у края дороги вспарывет правое переднее колесо как ножом. Гонка по серпантину заканчивается, в Барселону мы возвращаемся на докатке (которая, кстати, комфорту и стабильности на разрешенных скоростях ничуть не вредит).

Ответное касание

Зато можно наконец-то спокойно осмотреться в уютном кожаном салоне. К шумоизоляции и качеству материалов не придраться, к немецкой эргономике – тем более: мы уже настроили спортивное кресло в два щелчка и успели понять, что все необходимое водителю находится именно там, где ожидаешь. Остается поближе познакомиться с мультимедийной системой MMI Touch Response с двумя экранами (10,1 дюйма по центру передней панели и 8,6 дюйма на центральном тоннеле).

Это эволюционный скачок. Только нельзя говорить людям из Audi, что теперь у них все так же круто, как в новом «Туареге». Обидятся. Скажут, что это VW использует их разработки. Но покупатель в любом случае в выигрыше: интерьер предыдущего поколения А6 был явно родом из прошлого десятилетия, новый не уступает салонам конкурентов, и не все ли равно, в каких еще моделях концерна Volkswagen использованы такие же удобные дисплеи с таким же интуитивно понятным набором функций. А6 стала чуть просторней предшественницы (особенно сзади). Физических кнопок в салоне минимум, зато виртуальные снабжены звуковым и тактильным откликом: ты трогаешь Audi, она – тебя. Интенсивность контакта можно настроить – так же, как и интерфейс цифровой приборной панели с экраном 12,3 дюйма.

Но это уже привычные чудеса, которыми не удивишь владельцев бизнес-седанов. Панель-то у многих теперь виртуальная. А вот умные дворники – классная вещь: новая А6 экономит стеклоомыватель, не разбрызгивая его по всему стеклу, а подавая по ходу дворника, чтобы резинка в любом направлении скользила по жидкости (ах как хочется верить, что эта система сможет одолеть непобедимую московскую грязь).

Опционная аудиосистема Bang & Olufsen звучит очень прилично, но мне больше нравится едва слышный «чмок» двойного доводчика дверей, с которым Audi A6 интимно прощается со мной в аэропорту. И как я при встрече мог заподозрить в ней Терминатора?

Но тут ведь как с хорошим вином – по первому глотку не поймешь настоящий характер.

Тест-драйв организован компанией Audi

Технические характеристики Audi A6 55 TFSI quattro*

Тип кузова, число дверей/мест седан 4/5  
Длина/ширина/высота/колёсная база, мм 4939/1886/1457/2924  
Тип двигателя, число цилиндров, расположение бензиновый с турбонаддувом и технологией Mild Hybrid, V6, впереди продольно  
Рабочий объём двигателя, куб. см 2995  
Максимальная мощность, л. с./об. в мин. 340/5000-6400  
Максимальный крутящий момент, Нм/об. в мин. 500/1370-4500  
Коробка передач автоматическая 7-ступенчатая с двумя сцеплениями  
Привод полный  
Снаряженная масса, кг 1845  
Полная разрешённая масса, кг 2400  
Максимальная скорость, км/ч 250  
Разгон до 100 км/ч, с 5,1  
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км 6,8  
Объём багажника, л 530  
Клиренс, мм н/д  
Объём топливного бака, л 63  
Топливо Аи-95  
Стоимость автомобиля (базовая), млн руб. 3,995  
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