Авто / Легковые автомобили
Статья опубликована в № 4732 от 15.01.2019 под заголовком: Машины далеко не уедут

Российский авторынок ждет непростой год

Из-за роста НДС и ужесточения западных санкций его рост замедлится в 3,5 раза
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Увеличение НДС в России до 20% с начала 2019 г. и возможное ужесточение санкций США «создают существенные риски и неопределенности на [российском автомобильном] рынке, в особенности в I квартале», заявил руководитель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Йорг Шрайбер. По его словам, в январе и феврале продажи могут даже упасть год к году. Однако при неизменности правительственной политики и сохранении поддержки отрасли спрос позволит удержать продажи и вернуться к росту в течение года, считает Шрайбер.

По итогам 2019 г. ассоциация ждет небольшого роста рынка легковых и легких коммерческих автомобилей – на 3,6%, или до 1,87 млн шт. Это существенное отступление, так как в последние два года продажи новых автомобилей в России росли двузначными темпами: в 2017 г. – на 11,9%, в 2018 г. – на 12,8%.

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