Maserati Levante: Акула на каблуках

Maserati Levante S GranSport безошибочно чертит любой поворот, оставаясь на снежной каше почти таким же невозмутимым, как на сухом асфальте Олег Зинцов / Ведомости

У него мощный мотор, стремительный силуэт, элементы дизайна купе, но главное – спортивные гены, родство с Ferrari. Ах, Болонья, Модена, гран туризмо, итальяно веро.

Он готов погоняться ни много ни мало с самим Porsche Cayenne. Во всяком случае, метит в ту же рыночную нишу. И не без оснований.

Самая романтичная идея дороги содержится, наверное, в книге итальянца Алессандро Барикко «Такая история». Герой мечтает построить трассу, повороты которой повторили бы всю его жизнь. Это должна быть дорога, ведущая «в самое сердце мира». Не для такой ли дороги построен Maserati Levante? Несмотря на московскую зиму и грязь, я хочу оказаться на ней.

И вот у меня Maserati Levante – шесть цилиндров с двойным турбонаддувом, 430 л. с. Как сказал бы герой Барикко, «практически пушка, мадам».

Анфас он акула, сейчас кого-то сожрет. Гигантский ребристый капот, узкие глазки, хищный зев радиаторной решетки с трезубцем по центру. В профиль – все тот же длинный капот, ниспадающая линия крыши: этот пятиметровый снаряд уже как будто куда-то летит. И только корма – ну, корма. Просвистит – не особо заметишь.

Двери без рамок, как у купе, но внутри эффект уже не тот. Тут много добротной, уютно поскрипывающей кожи, потолок обшит алькантарой, пластик найдешь не сразу, но есть ощущение, что машина времени вернула тебя на несколько лет назад. Под дорогой кожей мерещится лишний жирок, экран мультимедийной системы маловат (на фоне того, что предлагают конкуренты), интерфейс старомоден, навигатор страдает недостатком детализации и упорно переворачивает карту так, что стрелка, отмечающая положение автомобиля, движется на плоскости не вверх, а вниз. Зато в нише с USB-разъемом легко умещается четырехдюймовый смартфон вместе с проводом для зарядки. А лучшим эргономическим решением выглядит центральный подлокотник с боксом, отформованным как будто специально под две бутылки вина. Неужели правда? В конце концов, автомобиль родом из Италии. Но нет, с бутылками 0,75 крышка не закрывается. Может, это для пары шейкеров с протеиновым коктейлем? Для водителя и пассажира, которые спешат в фитнес-клуб.

Пухлые кожаные кресла в целом хороши, но со спартанским по современным меркам набором регулировок. Пристегнуться – задача непростая, особенно с непривычки. Скорее всего, проблема в том, что в тестовой машине были установлены опционные спортивные кресла с более развитой боковой поддержкой спины и бедер. А замок ремня итальянцы оставили прежним, и получилось, что он утоплен ниже края подушки сиденья. Ладно, извернусь, спорт требует гибкости. Но пассажира на заднем сиденье попытка пристегнуться привела просто в отчаяние – ну не втыкается пряжка и всё тут! Хотя и там в конце концов справились – и всего-то минут за пять.

В Maserati прислушались к критике и для Levante 2019 модельного года наконец-то переработали джойстик АКПП, вызывавший множество жалоб на нечеткость переключения передач: к новому джойстику вопросов у меня не возникло. Это главный результат рестайлинга (есть еще изменения в головной оптике, но они косметические). Хорошо бы что-то сделать и с единственным подрулевым переключателем, на который перекинуты все функции, от омывателя лобового стекла до дальнего света. Дело не в том, что он один (владельцы Mercedes не жалуются), а в том, что хлипок и неудобно расположен – тянуться приходится через подрулевой лепесток ручного управления трансмиссией. Зато сами лепестки (их как раз два) классная, почти сексуальная игрушка: и щелкать, и просто трогать их на редкость приятно, пальцы на них ложатся сами. Но только если держать руль прямо – в отличие от Cayenne, лепестки в Levante закреплены на ступице и не двигаются вместе с рулем, так что ручной режим все-таки скорее баловство.

Мотор заводится с многообещающим рыком, стрелки спидометра и тахометра делают взмах до упора и возвращаются назад – все намекает на спорт. И Levante не обманывает. При спокойной езде подвеска кажется комфортной, но немного расхлябанной, а педаль газа – излишне задемпфированной. Но стоит поехать быстрее – и Levante становится собранным и точным. Пневмоподвеска нужна ему не только для того, чтобы приподняться и въехать в сугроб или вежливо присесть, чтобы выпустить вас из машины; главное – как эта штука работает в спортивном режиме. То же самое с полным приводом: он важнее на дороге, чем вне ее. Конечно, на центральном тоннеле Levante есть кнопка Off-road, но колесные диски радиусом 21 дюйм с низкопрофильной резиной недвусмысленно намекают, что гораздо интересней нажать кнопку Sport.

Из обычной дороги Levante как будто делает ту, о которой мечтает герой Барикко. Потому что безошибочно чертит любой поворот. Без раскачки и кренов. Оставаясь на снежной каше почти таким же невозмутимым, как на сухом асфальте. Тормоза замечательные, пожалуй не хуже, чем у Cayenne. И азарта не меньше.

А какой у Levante звук! Ты не просто мчишься, но гонишь, отстреливаясь. А по встречной полосе с визгом проносятся формульные болиды. Мы вообще на дороге или в гоночном симуляторе? Levante правда так здорово едет или это какой-то хитрый спецэффект? Этим легким ощущением виртуальности Maserati, кажется, и отличается от Porsche, который все-таки не дает усомниться в том, что ты едешь по реальной дороге.

А что говорят владельцы? Моя знакомая, театральный продюсер, как раз сменила Cayenne предыдущего поколения на Levante. Она живет в Казани, и там на Maserati ей немного неловко – слишком редкий для города автомобиль, слишком яркий. Porsche кажется ей скромнее. И надежнее на зимней дороге. Вообще-то, призналась моя знакомая, в Cayenne она чувствует себя как в удобных кроссовках, а в Levante – как в туфлях на каблуке.

Возможно, если ездить на нем каждый день, это так, но за неделю знакомства мне показалось, что на таких каблуках не стыдно и на беговую дорожку.