Иностранцы покидают совет директоров «Соллерса»

Уход иностранных директоров из совета «Соллерса» позволит продолжить оптимизацию расходов Егор Алеев / ТАСС

В совете директоров автомобильной компании «Соллерс» Вадима Швецова может смениться шесть из девяти участников. В список кандидатов, который был утвержден 5 марта, не вошли четверо иностранцев – Франц Хильгерт, Райнер Тиль, Лука Маработтини и Ричард Уил Дерек, заседающие в совете «Соллерса» с 2016–2017 гг. До этого они работали в глобальных автоконцернах – Daimler, Fiat, Ford и Jaguar Land Rover.

В утвержденном списке также не оказалось бывшего замминистра промышленности и торговли Андрея Дементьева и Рубена Варданяна, который возглавляет совет директоров «Соллерс» с 2016 г. Варданян от комментариев отказался.

Им на смену придут гендиректор Ford Sollers Адиль Ширинов, директор по стратегическому маркетингу «Соллерса» Вероника Антонова, директор по правовым вопросам «Соллерса» Виктор Хвесеня, бывший вице-премьер российского правительства Виктор Христенко, гендиректор группы компаний ТОТ (включает креативное агентство, психологический центр, издательство и проч.) Ирина Девина и совладелец железнодорожной группы Rail Garant, партнер Швецова по логистическому бизнесу Сергей Смыслов. Место в совете директоров «Соллерса» сохранит сам Швецов, возглавляющий компанию, и его заместители Николай Соболев и Зоя Каика.

«Прежний состав совета директоров «Соллерса» был представлен профессионалами, имевшими огромный опыт и компетенции, связанные с традиционным автопромом. Однако сейчас стратегический приоритет группы «Соллерс» – переход от индустриальной стратегии к развитию новых технологических сервисов вокруг автомобилей, обеспечивающих потребности наших клиентов в транспортировке и мобильности», – поясняет представитель «Соллерса». По его словам, это подразумевает «создание принципиально новой модели бизнеса, отличной от модели автопроизводителя». В чем заключается «принципиально новая модель», собеседник «Ведомостей» не уточняет, подчеркивая, что такая задача требует «свежего взгляда извне и нового видения, которое должны помочь сформировать новые члены совета директоров».

В группу «Соллерс» входят Ульяновский автомобильный завод, Заволжский моторный завод. Помимо Ford у «Соллерса» есть совместное предприятие с Mazda, которое выпускает легковые автомобили и двигатели на Дальнем Востоке. Совместно с Isuzu планируется построить завод полного цикла для выпуска коммерческих автомобилей. По итогам первого полугодия 2018 г. «Соллерс» получил 443 млн руб. чистой прибыли при выручке 14,1 млрд руб. по МСФО.

В прошлом году члены совета директоров «Соллерса» получили вознаграждений на общую сумму 6,5 млн руб. (годом ранее – 9,9 млн руб.) и почти 300 000 руб. компенсаций (242 000 руб.). Заработная плата участников совета составила 30 млн руб. – вдвое меньше, чем годом ранее. Премии в 2018 г. не выплачивались. В 2017 г. они составили 91,1 млн руб.

Уход иностранных директоров из совета «Соллерса» позволит продолжить оптимизацию расходов, комментирует аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. Раньше присутствие иностранных независимых директоров помогало «Соллерсу» в работе с международными партнерами и иностранными миноритарными акционерами, сейчас это уже не актуально, замечает он. Бизнес устоялся, в том числе в плане партнерств, дальше «Соллерсу» нужно делать акцент на развитии российской части бизнеса, объясняет Беспалов.

К тому же интерес к акциями «Соллерса» (на Московской бирже обращается 29% акций) ослаб из-за ситуации на российском рынке, который в 2013–2016 гг. сократился вдвое, отмечает эксперт. По его мнению, интерес инвесторов может увеличиться после обновления модельного ряда УАЗа, запуска завода Isuzu и разрешения ситуации вокруг Ford Sollers. Сейчас партнеры пересматривают бизнес-модель. Рассматриваются различные варианты, в том числе сокращение производства, – у СП в России три автозавода, и все они недозагружены.

Один из директоров, который покинет совет «Соллерса», – Хильгерт – возглавляет компанию «Аурус», контролируемую государственным институтом НАМИ. Она занимается проектом выпуска и продаж автомобилей российской люксовой марки – Aurus. Но недавно стало известно, что доля «Соллерса» в «Аурусе» сократится с 25 до 0,5%. «Соллерс» останется участником проекта и займется организацией серийного производства машин на одном из заводов Ford Sollers.