Bentley Continental GTC: Кабриолет для четверых

Кабриолету Bentley Continental GTC достались эффектные пропорции купе Continental GT третьего поколения, на базе которого он сделан Bentley

Нынешний год для Bentley юбилейный: марка празднует столетие. Духу праздника лучше всего соответствует кабриолет, ведь открытый кузов – самый эмоциональный и социальный из всех автомобилей. Бестселлер британской марки – купе Continental GT (более 70 000 автомобилей с 2003 г.) – увидел свет в прошлом году. А в юбилейном пришел черед Continental GT Convertible (GTС). Это еще и символично: первый автомобиль, сконструированный Уолтером Оуэном Бентли в октябре 1919 г., тоже имел кузов без крыши.

Ровный профиль

Конструкторы и дизайнеры Continental GT третьего поколения сделали купе динамичнее и в профиль, и анфас – в частности, за счет того, что переднюю ось сместили вперед на 135 мм, – так передний свес стал короче, а задний свес, наоборот, сделали длиннее. Эти эффектные пропорции, естественно, сохранились и у построенного на базе купе кабриолета.

Но в Continental GTС разработчикам экстерьера удалось решить еще одну важную техническую и эстетическую задачу: у Bentley нет характерной горбинки позади кокпита, чем грешат иные кабриолеты. У GTC крыша убирается вровень с линией багажника, чего удалось добиться благодаря новому Z-образному механизму складывания матерчатого верха.

Мягкую крышу можно заказать в одном из семи цветов – в том числе синего, серого, кларета (так англичане называют вино и цвет бордо), а также – впервые – твидовой расцветки. Крыша складывается/раскладывается всего за 19 с на скорости до 50 км/ч. Производитель сообщает, что в конструкции крыши использованы новые шумоизолирующие материалы, в результате чего в салоне нового кабриолета стало на три децибела тише (т. е. по ощущениям тише должно быть примерно в 1,5 раза) и по уровню акустического комфорта он сравнялся с купе предыдущего поколения.

Машина настоящих мужчин

В прошлом году, описывая свои впечатления от первого теста Bentley Continental GT, я был уверен: несмотря на то что колесная база выросла на внушительные 106 мм до 2851 мм, «задние места по-прежнему будут удобны только для детей». Кажется, тогда я погорячился.

Для первого теста нового кабриолета в 2019 г. компания Bentley выбрала живописный маршрут от Марбельи до Севильи – без малого 500 км. И в нашем тестовом экипаже на этот раз оказалось три человека, а не два, как обычно, т. е. одному из нас приходилось сидеть сзади. Более того – сидеть на заднем сиденье с опущенной крышей и без ветрозащитного экрана, отсекающего завихрения воздуха.

«Появился ли в новом GTC автоматически выдвигающийся ветрозащитный экран? Вeдь в Porsche 911 такой был установлен еще в начале десятилетия, в предыдущем поколении», – был мой первый вопрос главному дизайнеру Bentley Штефану Зилафу.

Ответ был отрицательным. «Настоящему мужчине ветрозащитный экран не нужен», – пошутил Зилаф. Главный дизайнер Bentley – уроженец Мюнхена, но выпускник лондонского Королевского колледжа искусств, т. е. человек, прекрасно знакомый с историей Bentley Boys – героев Первой мировой войны, миллионеров, автогонщиков и бонвиванов, которые своими эскападами и спортивными победами в 20-е гг. прошлого века принесли Bentley европейскую славу. А если серьезно, говорит Зилаф, то благодаря увеличенному заднему свесу кабриолета удалось изменить завихрения воздуха и его потоки не будут докучать даже пассажирам на задних сиденьях. Хотя экран для GTC все-таки предусмотрен, но устанавливать его надо вручную.

Возможно, я попал под влияние харизматичного главного дизайнера Bentley, но тем не менее: проехав около 80 км на заднем сиденье GTC, из них половину – с опущенной крышей, я могу констатировать, что на скорости 80–100 км/ч турбулентность не особенно докучает пассажирам задних сидений (особенно если чуть податься вперед) и можно даже разговаривать с сидящими впереди (особенно если они чуть развернут головы в сторону задних). Да что говорить про лысеющего меня – даже наша длинноволосая коллега, которой в силу гибкости чресел (никакого сексизма!) пришлось провести значительную часть времени на заднем сиденье, и то не роптала на аэродинамику (более 190 км/ч с открытым верхом я не разгонялся – при том что максимальная скорость кабриолета составляет 333 км/ч). Температура за бортом GTС во время теста была ниже +20 С, но ни один из испытателей кабриолета не простудился, хотя воздушным шарфом, «обвивающим» шеи пассажиров, оборудованы только передние сиденья.

На заднем сиденье у меня, 180-сантиметрового, было некоторое пространство и для коленей, и для ступней, само сиденье тоже оказалось сравнительно комфортным. Но где-то через 70 км пути (т. е. через 40–50 минут) я почувствовал, что мои ноги ощутимо затекли. То есть на роль четырехместного грантуризмо GTС все-таки не годится. Но летом в мегаполисе две пары тусовщиков могут с гарантированным комфортом и эффектом передвигаться в открытом Continental GTС из клуба в клуб, включив в зависимости от возраста и вкуса – через 1500-ваттную систему Bang & Olufsen или 2200-ваттную Naïm – Rainbow, «Ноль», «Сердючку», «Чайф» или группу «Звери».

Пищевые ценности

Про собственно ездовые повадки британского автомобиля не хочется повторяться: Bentley из той редкой породы суперкаров, которые способны разгоняться выше 300 км/ч и управлять которым можно, держа рулевое колесо двумя пальцами одной руки. В помощь водителю – электроусилитель руля (раньше был гидроусилитель), новая пневмоподвеска, в камерах которой на 60% больше воздуха, и система динамической стабилизации Bentley Dynamic Ride.

Новый алюминиевый кузов, который был разработан для купе третьего поколения, для кабриолета был усилен, в результате чего стал на 5% жестче и на 20% легче, чем у открытой машины предыдущего поколения. В результате он не «дышит» и не напрягает седоков – наша команда тестеров преодолела 450-километровый маршрут без видимой усталости, а багажник кабриолета вместил помимо двух чемоданов, разрешенных к провозу в ручной клади самолета, ногу хамона, ящик вина и несколько килограммов сыра – все в рамках дозволенного Таможенным кодексом РФ.

Средний расход топлива за 450 тестовых километров составил у нас 13,9 л/100 км при средней скорости 63 км/ч.

Поставки Bentley Continental GTС в Россию начнутся во II квартале 2019 г.

Тест-драйв организован компанией Bentley Motors