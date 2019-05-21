Авто / Легковые автомобили

Продажи Lada Granta Cross могут начаться в июне

Новинка получит в базовой комплектации климатическую систему и регулировку сидения по высоте

У новой модели Lada – cross-версии универсала Granta – будет три комплектации, рассказали «Ведомостям» топ-мендержеры двух автоторговых компаний со ссылкой на письмо «АвтоВАЗа».

В начальной комплектации Classic обещан 1,6-литровый 8-клапанный двигатель мощностью 87 л. с. и 5-ступенчатая механическая коробка передач. В «базе» помимо прочего будет климатическая система, регулировка сидения водителя по высоте, 15-дюймовые литые диски, чем может похвастать универсал Granta в самой дорогой комплектации.

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