Продажи Lada Granta Cross могут начаться в июне
Новинка получит в базовой комплектации климатическую систему и регулировку сидения по высоте
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Сейчас Granta – самое популярное семейство «АвтоВАЗа»
Андрей Гордеев / Ведомости
У новой модели Lada – cross-версии универсала Granta – будет три комплектации, рассказали «Ведомостям» топ-мендержеры двух автоторговых компаний со ссылкой на письмо «АвтоВАЗа».
В начальной комплектации Classic обещан 1,6-литровый 8-клапанный двигатель мощностью 87 л. с. и 5-ступенчатая механическая коробка передач. В «базе» помимо прочего будет климатическая система, регулировка сидения водителя по высоте, 15-дюймовые литые диски, чем может похвастать универсал Granta в самой дорогой комплектации.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}