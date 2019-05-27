Статья опубликована в № 4821 от 28.05.2019 под заголовком: Fiat Chrysler предложила Renault слияние
Fiat Chrysler предложила Renault слияние
Это создаст третьего в мире автопроизводителя после Volkswagen и Toyota
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Пикап Ram – самая продаваемая модель
Fiat Chrysler / FCA Group
Fiat Chrysler Automobiles NV предложила Renault SA объединить бизнес и создать паритетное совместное предприятие (СП), следует из сообщения итало-американской компании, опубликованного 27 мая. Это «существенно улучшит эффективность использования капитала и скорость разработки продукта», а также создаст третьего по величине мирового автопроизводителя с суммарными продажами 8,7 млн автомобилей в год и охватом всех рыночных сегментов, поясняется в пресс-релизе.
Совет директоров Renault получил предложение Fiat Chrysler и «изучит возможное создание дополнительной ценности» для альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, сообщил французский автоконцерн.
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