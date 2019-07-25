Land Rover Dynamic Air: вперед, в чащу!
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«Ведомости» продолжают серию тестов «автомобильных» велосипедов: в этот раз к нам попал двухколесный Land Rover. Эти велосипеды для Land Rover делает британская марка 2x2worldwide. Land Rover знаменит в первую очередь своими внедорожниками, и у нас на тесте оказался внедорожный байк: двухподвес с задним амортизатором RockShox Monarch и на колесах диаметром 27,5 дюйма и шириной 2,2 дюйма. Собран этот велосипед во Вьетнаме.
Редактор vedomosti.ru. Рост 173 см. Ездит на Strida LT
Секреты настройки двухподвеса
Land Rover Dynamic Air – классический горный двухподвес для кросс-кантри. При выборе такого велосипеда в первую очередь внимание следует обращать на передний и задний амортизаторы. У этого двухподвеса спереди установлена бюджетная воздушная вилка Rock Shox 30 Gold. Чем она хороша? Настраивается быстро и понятно. Регулируется отскок, жесткость пружины и при желании устанавливается блокировка хода. Стандартный ход вилки – 100 мм, ее вес, кстати, всего 1660 г. По ощущениям, больший ход и не нужен.
Rock Shox, выпустив доступную вилку для любителей, рекомендует к ней задний амортизатор семейства Monarch собственного производства. Именно он и установлен на Land Rover. Monarch R позволяет регулировать отскок и менять давление воздуха в нем для настройки хода заднего амортизатора – для этого нарисована понятная и удобная шкала. На ней указаны не только миллиметры, но и соотношение в процентах.
Кататься на двухподвесе без настройки параметров амортизаторов под свой вес, темп и местность – это преступление. Нет смысла покупать горный велосипед за 130 000 руб. и ездить на нем как на ситибайке по асфальту. Настройку прожима заднего амортизатора под весом байкера к ходу штока на ненагруженном велосипеде (так называемый сэг) лучше производить с помощником. Отличный вариант, когда вы садитесь на велосипед, а ваш помощник фиксирует сэг и смотрит значение по шкале. Если вы катаетесь по асфальту, то рекомендуется выставлять значение в 20%, если по бездорожью – 30% или 40% в зависимости от веса байкера. Большие значения выставляют, как правило, те, кто проходит слишком сложные горные участки с большими спусками и подъемами. Для сэга на просторах интернета есть специальная формула.
Но прежде чем что-либо менять в настройках заднего амортизатора, прокатитесь на двухподвесе. Поставьте сначала максимальный параметр отскока, потом минимальный – и почувствуйте разницу. А после беритесь настраивать. В процессе езды еще много раз может возникать желание изменить настройки. Мне при активной ежедневной езде на двухподвесе обычно требуется два-три дня, чтобы окончательно отрегулировать под себя велосипед. Отскок переднего и заднего амортизатора должен быть одинаковым, в противном случае вилка не будет успевать возвращаться в исходное положение, в то время как задний амортизатор уже вернулся. И тогда в лучше случае вы получите легкий шлепок по попе. Если же отскок происходит слишком медленно у двух амортизаторов, то тогда они после прохождения первого препятствия не будут успевать возвращаться в исходное состояние для успешного прохождения следующего препятствия. А это чревато поломкой. Иногда правильную настройку отскока проверяют так: поднимают велосипед примерно на 20–30 см и потом аккуратно отпускают его. И смотрят, как происходит отскок переднего и заднего колеса на ровной поверхности. В идеале отскок должен быть одинаковым. На тестируемом велосипеде в состоянии покоя подо мной было значение 50%, так как я каталась в парке по бездорожью, а потом на небольших спусках и подъемах. При этом по асфальту ехать было некомфортно, несмотря на то что двухподвес брал любые препятствия и бордюры. При большом расходе сил у меня не получалось быстро разогнаться. Помимо этого в парк я въехала не с той стороны, где хотела. В итоге пришлось ехать вначале в горку по каменистой дороге, потом она превратилась в глиняную жижу с шишками, палками и перегноем. Колеса утопали, я ехала медленно и тяжело. Однако велосипед вел себя устойчиво.
У этого двухподвеса хорошая маневренность, руль отлично слушается: я без проблем огибала деревья, проходя по корням совсем близко к стволу. Один раз чуть не вылетела в болото с утками, но успела среагировать и проехала сквозь кусты, не завалившись.
Руководитель IT-отдела. Рост 169 см. Ездит на кросс-кантрийном самосборе на раме Atom
Вперед, в чащу!
Так совпало, что велосипед Land Rover приехал к нам на тест в багажнике автомобиля Land Rover с гибридным двигателем. Символичное, на мой взгляд, выражение стремления производителя к экологичности.
Сразу обращает на себя внимание благородная темно-серая рама с красными вставками и надписями – выглядит солидно и красиво.
Рюкзак на спину, и можно в путь. До Лосиноостровского парка от офиса в Марьиной Роще ехать достаточно далеко. На асфальте сразу же почувствовалось отсутствие фиксации заднего амортизатора – есть фиксация передней вилки, в какой-то мере облегчающая езду по асфальту, но хотелось бы ехать вообще без раскачки.
Буквально через километр понимаю, что не так подрегулировал под свой вес задний амортизатор, но возвращаться за насосом неохота – и решаю продолжить путь, о чем впоследствии пожалел: временами амортизатор отрабатывал до предела.
Порадовали переключатели скоростей – четкие, без ложных переключений что на ровном рельефе, что в экстремальных режимах.
Горочек в парке маловато, а вот тропинки разной степени неровности можно найти на любой вкус, и тут-то проявились все достоинства двухподвеса: не трясет, дух не вышибает, едется с большим удовольствием. Но на сложных участках почти сразу почувствовалось, что педали малы и наружная часть стопы свешивается – при нагрузках соскальзывает нога. Я бы заменил их сразу после покупки велосипеда.
Расстроили тормоза: производитель заявляет наличие гидравлических дисковых тормозов на минеральном масле, но по ощущениям и отклику – механические.
К сожалению, многие производители велосипедов грешат тем, что на неплохую в общем раму навешивают оборудование начального уровня. Не избежал этого и Land Rover.
Добирался я обратно в офис на следующий день на этом же велосипеде, уже подрегулировав задний амортизатор, и езда преобразилась: не так сильно продавливает, легче и комфортнее ехать – единственная проблема – жесткое сиденье. Впрочем, этот велосипед и не предназначен для езды по асфальту: его лучше довезти до леса, выгрузить из багажника – и вперед, в чащу!
Заместитель главного редактора. Рост 180 см. Ездит на велосипеде Focus Black Forest 27R
Автомобильный клапан и другие радости
На велосипеде автомобильной марки Land Rover установлены покрышки компании Continental (львиная часть бизнеса которой приходится на производства автомобильных покрышек). И, к моему удовлетворению, у велосипедных шин Continental оказались классические автомобильные клапаны диаметром 8 мм, а не 6-миллиметровые велосипедные преста, которыми принято комплектовать колеса «серьезных» велосипедов. Более тонкая преста означает отверстие меньшего диаметра в ободе колеса, что обеспечивает его более высокую прочность.
Не знаю, как быстро можно убить колесо даже кросс-кантрийного велосипеда с автомобильным клапаном, если кататься на нем в режиме обычного человека и не выключая голову, – нам за две недели тестов это не удалось. Зато владелец велосипеда с такими колесами гарантированно будет избавлен от необходимости покупать насос высокого давления под престу или искать переходник – достаточно будет традиционного автомобильного насоса. Мне такой вариант нравится.
Как понравился и Land Rover Dynamic Air в целом. Даже на асфальте, даже на подъемах – я думал, что на двухподвесе с нефиксируемым задним амортизатором идти в подъем будет тяжелее. Но ничего, сдюжил.
И тем более Dynamic Air понравился мне на трейлах Битцевского лесопарка – а то я уже начал забывать, как это здорово – лететь вниз на двухподвесе. Не самые широкие, но зубастые покрышки Xking обеспечивали хорошее сцепление с дорогой и четкое следование траектории даже на размокшей после дождя грунтовке.
Директор по цифровым продуктам. Рост 188 см. Ездит на велосипедах Smoove Btwin
Для фаната Land Rover
Land Rover Dynamic Air – велосипед на любителя. При этом в первую очередь на любителя автомобилей Land Rover и бездорожья. А во вторую – для любителей велоспорта. Хороший, надежный велосипед, который, если немного заморочиться, можно настроить под комфортную езду по городу. Но ездить на нем по асфальту скучно, не хватает какой-то лихости. А еще меня смутило шесть или даже восемь лейблов Land Rover на велосипеде. Не раз я сильно краснел в лифте, когда рядом люди от скуки пытались их сосчитать. Другое дело, когда на Dynamic Air сворачиваешь с дороги на лесную тропу. Это просто восторг! И совершенно не страшно ни в глубокую яму залететь, ни через какую-то преграду перепрыгнуть. Это ли не самое ценное во внедорожнике? И если вам знаком этот кайф – месить грязь, к тому же вы фанат Land Rover – я знаю, какой велосипед порекомендовать. Только затрите лишние лейблы.
Технические характеристики Land Rover Dynamic Air
|Рама
|алюминиевый сплав 7005
|Вилка
|RockShox 30 Gold Solo Air Plus
|Вынос
|Land Rover, алюминиевый сплав
|Руль
|Land Rover, алюминиевый сплав, с подъемом
|Манетки
|Shimano Altus
|Задний амортизатор
|RockShox Monarch
|Задний переключатель
|Shimano SL M370, 9 скоростей
|Система
|Suntour Super Power Flow
|Шатуны
|SR Suntour XCM
|Кассета
|Shimano 11-34 зуба, 9-скоростей
|Тормоза
|Shimano M355
|Седло
|Land Rover sport comfort
|Розничная цена
|127 200 руб.