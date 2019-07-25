Land Rover Dynamic Air: вперед, в чащу!

Максим Стулов / Ведомости

«Ведомости» продолжают серию тестов «автомобильных» велосипедов: в этот раз к нам попал двухколесный Land Rover. Эти велосипеды для Land Rover делает британская марка 2x2worldwide. Land Rover знаменит в первую очередь своими внедорожниками, и у нас на тесте оказался внедорожный байк: двухподвес с задним амортизатором RockShox Monarch и на колесах диаметром 27,5 дюйма и шириной 2,2 дюйма. Собран этот велосипед во Вьетнаме.

Ирина Чевтаева Редактор vedomosti.ru. Рост 173 см. Ездит на Strida LT

Секреты настройки двухподвеса

Land Rover Dynamic Air – классический горный двухподвес для кросс-кантри. При выборе такого велосипеда в первую очередь внимание следует обращать на передний и задний амортизаторы. У этого двухподвеса спереди установлена бюджетная воздушная вилка Rock Shox 30 Gold. Чем она хороша? Настраивается быстро и понятно. Регулируется отскок, жесткость пружины и при желании устанавливается блокировка хода. Стандартный ход вилки – 100 мм, ее вес, кстати, всего 1660 г. По ощущениям, больший ход и не нужен.

Rock Shox, выпустив доступную вилку для любителей, рекомендует к ней задний амортизатор семейства Monarch собственного производства. Именно он и установлен на Land Rover. Monarch R позволяет регулировать отскок и менять давление воздуха в нем для настройки хода заднего амортизатора – для этого нарисована понятная и удобная шкала. На ней указаны не только миллиметры, но и соотношение в процентах.

Кататься на двухподвесе без настройки параметров амортизаторов под свой вес, темп и местность – это преступление. Нет смысла покупать горный велосипед за 130 000 руб. и ездить на нем как на ситибайке по асфальту. Настройку прожима заднего амортизатора под весом байкера к ходу штока на ненагруженном велосипеде (так называемый сэг) лучше производить с помощником. Отличный вариант, когда вы садитесь на велосипед, а ваш помощник фиксирует сэг и смотрит значение по шкале. Если вы катаетесь по асфальту, то рекомендуется выставлять значение в 20%, если по бездорожью – 30% или 40% в зависимости от веса байкера. Большие значения выставляют, как правило, те, кто проходит слишком сложные горные участки с большими спусками и подъемами. Для сэга на просторах интернета есть специальная формула.

Но прежде чем что-либо менять в настройках заднего амортизатора, прокатитесь на двухподвесе. Поставьте сначала максимальный параметр отскока, потом минимальный – и почувствуйте разницу. А после беритесь настраивать. В процессе езды еще много раз может возникать желание изменить настройки. Мне при активной ежедневной езде на двухподвесе обычно требуется два-три дня, чтобы окончательно отрегулировать под себя велосипед. Отскок переднего и заднего амортизатора должен быть одинаковым, в противном случае вилка не будет успевать возвращаться в исходное положение, в то время как задний амортизатор уже вернулся. И тогда в лучше случае вы получите легкий шлепок по попе. Если же отскок происходит слишком медленно у двух амортизаторов, то тогда они после прохождения первого препятствия не будут успевать возвращаться в исходное состояние для успешного прохождения следующего препятствия. А это чревато поломкой. Иногда правильную настройку отскока проверяют так: поднимают велосипед примерно на 20–30 см и потом аккуратно отпускают его. И смотрят, как происходит отскок переднего и заднего колеса на ровной поверхности. В идеале отскок должен быть одинаковым. На тестируемом велосипеде в состоянии покоя подо мной было значение 50%, так как я каталась в парке по бездорожью, а потом на небольших спусках и подъемах. При этом по асфальту ехать было некомфортно, несмотря на то что двухподвес брал любые препятствия и бордюры. При большом расходе сил у меня не получалось быстро разогнаться. Помимо этого в парк я въехала не с той стороны, где хотела. В итоге пришлось ехать вначале в горку по каменистой дороге, потом она превратилась в глиняную жижу с шишками, палками и перегноем. Колеса утопали, я ехала медленно и тяжело. Однако велосипед вел себя устойчиво.

У этого двухподвеса хорошая маневренность, руль отлично слушается: я без проблем огибала деревья, проходя по корням совсем близко к стволу. Один раз чуть не вылетела в болото с утками, но успела среагировать и проехала сквозь кусты, не завалившись.

Адам Адамов Руководитель IT-отдела. Рост 169 см. Ездит на кросс-кантрийном самосборе на раме Atom

Вперед, в чащу!

Так совпало, что велосипед Land Rover приехал к нам на тест в багажнике автомобиля Land Rover с гибридным двигателем. Символичное, на мой взгляд, выражение стремления производителя к экологичности.

Сразу обращает на себя внимание благородная темно-серая рама с красными вставками и надписями – выглядит солидно и красиво.

Рюкзак на спину, и можно в путь. До Лосиноостровского парка от офиса в Марьиной Роще ехать достаточно далеко. На асфальте сразу же почувствовалось отсутствие фиксации заднего амортизатора – есть фиксация передней вилки, в какой-то мере облегчающая езду по асфальту, но хотелось бы ехать вообще без раскачки.

Буквально через километр понимаю, что не так подрегулировал под свой вес задний амортизатор, но возвращаться за насосом неохота – и решаю продолжить путь, о чем впоследствии пожалел: временами амортизатор отрабатывал до предела.

Порадовали переключатели скоростей – четкие, без ложных переключений что на ровном рельефе, что в экстремальных режимах.

Горочек в парке маловато, а вот тропинки разной степени неровности можно найти на любой вкус, и тут-то проявились все достоинства двухподвеса: не трясет, дух не вышибает, едется с большим удовольствием. Но на сложных участках почти сразу почувствовалось, что педали малы и наружная часть стопы свешивается – при нагрузках соскальзывает нога. Я бы заменил их сразу после покупки велосипеда.

Расстроили тормоза: производитель заявляет наличие гидравлических дисковых тормозов на минеральном масле, но по ощущениям и отклику – механические.

К сожалению, многие производители велосипедов грешат тем, что на неплохую в общем раму навешивают оборудование начального уровня. Не избежал этого и Land Rover.

Добирался я обратно в офис на следующий день на этом же велосипеде, уже подрегулировав задний амортизатор, и езда преобразилась: не так сильно продавливает, легче и комфортнее ехать – единственная проблема – жесткое сиденье. Впрочем, этот велосипед и не предназначен для езды по асфальту: его лучше довезти до леса, выгрузить из багажника – и вперед, в чащу!

Александр Губский Заместитель главного редактора. Рост 180 см. Ездит на велосипеде Focus Black Forest 27R

Автомобильный клапан и другие радости

На велосипеде автомобильной марки Land Rover установлены покрышки компании Continental (львиная часть бизнеса которой приходится на производства автомобильных покрышек). И, к моему удовлетворению, у велосипедных шин Continental оказались классические автомобильные клапаны диаметром 8 мм, а не 6-миллиметровые велосипедные преста, которыми принято комплектовать колеса «серьезных» велосипедов. Более тонкая преста означает отверстие меньшего диаметра в ободе колеса, что обеспечивает его более высокую прочность.

Не знаю, как быстро можно убить колесо даже кросс-кантрийного велосипеда с автомобильным клапаном, если кататься на нем в режиме обычного человека и не выключая голову, – нам за две недели тестов это не удалось. Зато владелец велосипеда с такими колесами гарантированно будет избавлен от необходимости покупать насос высокого давления под престу или искать переходник – достаточно будет традиционного автомобильного насоса. Мне такой вариант нравится.

Как понравился и Land Rover Dynamic Air в целом. Даже на асфальте, даже на подъемах – я думал, что на двухподвесе с нефиксируемым задним амортизатором идти в подъем будет тяжелее. Но ничего, сдюжил.

И тем более Dynamic Air понравился мне на трейлах Битцевского лесопарка – а то я уже начал забывать, как это здорово – лететь вниз на двухподвесе. Не самые широкие, но зубастые покрышки Xking обеспечивали хорошее сцепление с дорогой и четкое следование траектории даже на размокшей после дождя грунтовке.

Сергей Паранько Директор по цифровым продуктам. Рост 188 см. Ездит на велосипедах Smoove Btwin

Для фаната Land Rover

Land Rover Dynamic Air – велосипед на любителя. При этом в первую очередь на любителя автомобилей Land Rover и бездорожья. А во вторую – для любителей велоспорта. Хороший, надежный велосипед, который, если немного заморочиться, можно настроить под комфортную езду по городу. Но ездить на нем по асфальту скучно, не хватает какой-то лихости. А еще меня смутило шесть или даже восемь лейблов Land Rover на велосипеде. Не раз я сильно краснел в лифте, когда рядом люди от скуки пытались их сосчитать. Другое дело, когда на Dynamic Air сворачиваешь с дороги на лесную тропу. Это просто восторг! И совершенно не страшно ни в глубокую яму залететь, ни через какую-то преграду перепрыгнуть. Это ли не самое ценное во внедорожнике? И если вам знаком этот кайф – месить грязь, к тому же вы фанат Land Rover – я знаю, какой велосипед порекомендовать. Только затрите лишние лейблы.