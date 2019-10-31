Lexus RX: Воспитание смартфоном

Четвертое поколение Lexus RX обновилось внешне – больше всего заметны новые узкие фары и передний бампер с горизонтальными противотуманками на нижнем срезе Lexus

Обновленный RX, самая массовая модель Lexus в мире и в России, влился в мейнстрим, получив интеграцию смартфонов и сенсорный центральный экран. Апгрейд явно дался прежде консервативной модели непросто.

Современные формы

Спустя 3,5 года после выхода в свет четвертое поколение модели обновилось внешне – больше всего заметны новые узкие фары и передний бампер с горизонтальными противотуманками на нижнем срезе. В стиль им подправлены задний бампер и радиаторная решетка. Много изменений сделано в ходовой части – для улучшения управляемости, объясняет компания. Жестче стал задний стабилизатор поперечной устойчивости – он толще, но теперь полый внутри. А задние пружины – мягче. Усилены подшипники ступиц, электроника адаптивных амортизаторов теперь умеет настраивать их на 650 режимов (вместо 30 у модели до рестайлинга). С помощью дополнительных точек сварки и кузовного клея увеличена жесткость кузова. Новости по электронной части: появилась система коррекции траектории поворотов с помощью тормозных механизмов (ACA), новые и улучшенные помощники для водителя, адаптивные фары дальнего света с встроенными вращающимися зеркалами (Blade Scan), которые затеняют и высвечивают участки дороги намного быстрее, чем аналогичные матричные фары с неподвижными излучателями.

Основное новшество в салоне – 12-дюймовый экран мультимедийной системы, который теперь сенсорный – впервые на моделях марки. А место прежней мышки-табакерки на центральном тоннеле занял тачпад с тремя кнопками, хорошо знакомый по остальным моделям марки (его наличие параллельно с сенсорным экраном по большому счету оправданно только присутствием у базовой версии RX 8-дюймового экрана без тактильного управления). В мультимедийной системе RX появилась (также впервые для Lexus) интеграция смартфонов через Android Auto и Apple CarPlay, а заодно беспроводная зарядка и гнездо в центральной консоли под гаджет – и туда (о чудо!) как влитой вошел мой 7-дюймовый фаблет в стандартном чехле-бампере.

Далекий экран

Подключение прошло без запинок – как по Bluetooth, так и кабелем (как только я сообразил, что надо использовать USB-розетку в центральном подлокотнике, а не гнезда в консоли прямо рядом с гнездом для телефона – они только для подзарядки). Но едва я попытался воспользоваться экраном, оказалось, что он живет своей жизнью, открывает и сдвигает пункты меню и окошки и, похоже, не собирается слушаться моих пальцев. Причина выяснилась сравнительно быстро и оказалась банальной – провод подключения, выходя из подлокотника, трогал тачпад, сбивая меня и экран с толку. Пришлось воткнуть в подстаканник центральной консоли лишнюю петлю кабеля, придавив ее массивным брелоком ключа, и обезопасить сенсорную панель.

Новый центральный дисплей с точки зрения яркости, контраста и чувствительности не хуже и не лучше аналогичных устройств. У него отличная цветопередача, на него удобно смотреть. Но к нему нужно тянуться рукой, хотя его и придвинули к водителю относительно экрана в прежней машине – архитектура передней панели осталась прежней. Как и логика организации экрана для курсора мышки – с маленькими иконками меню по периметру основного изображения (оно делится на три, две части или растягивается во весь экран). Правый край длинного дисплея вообще трудно достать, особенно на ходу (сенсорная панель, ура, в движении не отключается), а попасть в сравнительно маленькие для такой диагонали иконки почти нереально. Я было попробовал вернуться к тачпаду, но тут же бросил – все же легче на время придвинуться вплотную к рулю, опереться тремя пальцами на край экрана и активировать большим нужные пункты. Логика организации меню показалась сильно замороченной, но тут скорее дело навыка и привычки – времени за рулем было отпущено не так уж много, а приходилось еще, конечно, и управлять машиной.

Торопиться некуда

Дороги на средиземноморском острове Ибица, где устроили тест-драйв обновленного кроссовера, в основном отличного качества, но преимущественно узкие и извилистые, так что погонять особо негде – на пути был лишь один участок шоссе с разрешенной скоростью 100 км/ч. Версия RX 350 с мотором V6 (299 л. с.), предназначенная в основном для российского рынка, показалась сначала тяжеловатой в разгоне, неторопливой и, несмотря на все усовершенствования в подвеске, довольно валкой.

Но большую роль тут играют ощущения, источник которых великолепная, если не сказать излишняя звукоизоляция кроссовера. По какой дороге ни едешь, водитель слышит легкий шелест шин, аэродинамический шум совсем не пробивается (во всяком случае на тех скоростях, до которых удавалось разогнаться), и где-то в области ног жужжит, будто игрушечный, мотор. Чтобы понять, не глядя постоянно на приборы, на каких оборотах крутится двигатель и какая скорость, нужно заново приучать слуховой и вестибулярный аппарат к мягкому и тихому нраву машины.

Ехать на кроссовере можно и быстро, но вначале нужно также переобучиться чувствовать замедление. Педаль тормоза требует довольно серьезных мышечных усилий, к тому же после быстрого подъема и спуска по пустой горной дороге тормоза прилично нагрелись и заметно снизили эффективность. Более пригодным для активного вождения показался чуть более легкий RX 300 F Sport – он быстр, отлично управляется, руль и сиденья с выраженной боковой поддержкой удобней, и даже приборная панель с тахометром по центру смотрится лаконичней. Единственное, не надо забывать: под капотом турбомотор, который хорошо тянет с типичных для таких агрегатов 2000 об./мин. Автомат приучен держать передачи всегда выше этой отметки, и не надо пытаться обманывать его в ручном режиме, иначе тягу под педалью газа будет найти трудно.

Самый мощный в линейке гибрид RX 450h едет с похожей на RX 350 солидностью. В быстрых поворотах он тоже требует существенных усилий на руле, в замедлениях – на педали тормоза. И он тоже волшебно тихий. После всех улучшений и перенастроек на управляемость подвеска осталась такой же плавной, и даже в режиме настроек Sport напоминает по ощущениям пневморессоры. Безусловный ее козырь у всех версий – энергоемкость, совершенная всеядность и непробиваемость: лежачих полицейских можно смело перемахивать на 60–70 км/ч, не притормаживая до предписанных 20–30. Пара километров по пыльной разбитой грунтовке показали, что на тех же 60 стоит опасаться только самых высоких, заранее заметных глазу бугров.

Танцы с бабушкой

Несмотря на полную русификацию системы и на долгую жизнь в России, навигационная помощница по-прежнему не вполне владеет русским. У некоторых слов она проглатывает гласные – «развернитсь» (развернитесь), «выйст» (выезд), смешно путает ударения – «вы прибудИте к вашей цели».

Не порадовала и работа музыкальной части Android Auto. В тестовых машинах стояли акустические системы Mark Levinson с 15 динамиками, на которых, к счастью, сохранился архаичный по нынешним временам CD-привод и сочное сбалансированное стереозвучание. Но сейчас хотелось проверить, как они справляются с музыкой, упакованной на флеш-карты. Из сотни файлов разных форматов на карточке смартфона система увидела только один перекодированный в mp3 диск Danse avec ta grand-mère от Bombes 2 Bal. Окситанский танцевальный фолк неплохо вписался в курортные пейзажи Ибицы, но мало сообщил о возможностях системы.

Lossless-файлы удалось запустить через динамики машины только через Bluetooth и используя плейер телефона (было предположение, что система принимает исключительно музыку из официальных источников, но и треки mp3 с Amazon Music она упорно не замечала). Поскольку музыкальное прозрение случилось к концу поездки, удалось заслушать буквально пару песен. Flac-файл студийной версии Pictures of Home золотого состава Deep Purple был воспроизведен предельно ярко и детально, особенно впечатлили проработкой низы, а бас-гитара Роджера Гловера прозвучала как полноправный сольный инструмент. Надо отметить, что навигация RX, хоть и страдает дислалией, ведет себя вполне корректно по отношению к другим составляющим системы, т. е. не глушит музыку во время проигрывания. Так что я почти не расстроился, что пропустил поворот и потратил лишние 10 минут в пробке, заслушавшись пентатоническими узорами гитары Блэкмора в Highway Star.

Популярный кроссовер Lexus по-прежнему выглядит интересно снаружи, очень комфортен и практичен. Попытка встроиться в парадигму современного автопрома, т. е. в погоню автомобилей за телефонами, которой Lexus прежде долго чурался, вышла слегка неуклюжей, вроде первого опыта со смартфоном у бабушки. Но теперь хотя бы понятно, что компания этим занялась, а значит, непременно скоро все отладит.

Тест-драйв организован компанией Lexus