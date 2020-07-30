Поставки кроссовера Aston Martin в Россию перенесены из-за коронавируса

Поставки британского люксового кроссовера Aston Martin DBX в Россию начнутся только в конце 2020 г. – начале 2021 г., рассказал «Ведомостям» источник на автомобильном рынке. «Поставки Aston Martin DBX российским покупателям сдвинулись из-за пандемии коронавируса. Первые поставки ожидаются в конце этого года», – подтвердил директор филиала «Авилон. Aston Martin» Павел Валуев. «Авилон» является эксклюзивным дилером этого бренда в России. Представитель Aston Martin на запрос не ответил.