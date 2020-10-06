Продажи автомобилей в России вернулись в сентябре к росту

Рост продаж автомобилей с сентябре подтверждают автодилеры. В сентябре были поставки новых автомобилей и были выдачи автомобилей, законтрактованных в июле-августе, так как автомобильные заводы возобновили работу после пандемии, пояснил Денис Петрунин, генеральный директор ГК «Автоспеццентр». Но продажи сдерживает дефицит, он есть по всем брендам, добавил он: более позитивная ситуация по Skoda, Kia и Hyundai – машины этих марок пришли в последних числах сентября и склады начали наполняться.