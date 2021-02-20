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Mazda впервые возглавила рейтинг Consumer Reports

А многие премиум-бренды не вошли и в первую десятку
Илья Виноградов
Zuma / ТАСС

Ежемесячное издание Союза потребителей США Consumer Reports опубликовало 18 февраля ежегодный рейтинг автомобильных брендов. Впервые с момента первой публикации рейтинга в 1952 г. первую строчку заняла японская Mazda. Впрочем, японские автопроизводители доминируют в рейтинге Consumer Reports давно и продолжают сохранять лидерство: в первой десятке брендов они занимают половину мест, а в десятке лучших автомобилей 2021 г. японцы заняли восемь позиций, как и в 2020 г.

«Роскошный не всегда означает надежный», – резюмирует опубликованный рейтинг журнал Forbes. В первой десятке брендов шесть – это массовые производители, а такие премиум-бренды, как Alfa Romeo, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz и Volvo, не только не вошли в первую десятку, но и оказались во второй половине, а то и в конце списка из 32 автокомпаний. «Наш отчет показал, что, если вам нужен надежный, технологичный и безопасный автомобиль, вам вовсе не обязательно выкладывать приличную сумму, – комментирует директор отдела тестирования автомобилей Consumer Reports Джейк Фишер. – Для тех, кому важны безопасность и надежность, есть Toyota, а если вы хотите добавить удовольствия, присмотритесь к Mazda. Ну а Subaru с полным приводом во всех моделях отвечает запросам покупателей, которых интересует практичность».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных