Mazda впервые возглавила рейтинг Consumer Reports

«Роскошный не всегда означает надежный», – резюмирует опубликованный рейтинг журнал Forbes. В первой десятке брендов шесть – это массовые производители, а такие премиум-бренды, как Alfa Romeo, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz и Volvo, не только не вошли в первую десятку, но и оказались во второй половине, а то и в конце списка из 32 автокомпаний. «Наш отчет показал, что, если вам нужен надежный, технологичный и безопасный автомобиль, вам вовсе не обязательно выкладывать приличную сумму, – комментирует директор отдела тестирования автомобилей Consumer Reports Джейк Фишер. – Для тех, кому важны безопасность и надежность, есть Toyota, а если вы хотите добавить удовольствия, присмотритесь к Mazda. Ну а Subaru с полным приводом во всех моделях отвечает запросам покупателей, которых интересует практичность».