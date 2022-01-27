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Как устроен неофициальный импорт Tesla в Россию

Электромобили при таком ввозе нельзя оснастить «тревожной кнопкой» без потери гарантии
Денис Ильюшенков
Несмотря на трехкратный рост продаж по итогам 2021 г., электромобили на фоне всего российского рынка по-прежнему остаются на уровне статистической погрешности / Максим Стулов / Ведомости

В России в 2021 г. купили 2254 новых электромобиля, подсчитал «Автостат» на основе данных о регистрациях транспортных средств. Это в 3 раза больше, чем в 2020 г. Схожую динамику по электромобилям – рост продаж в 2,6 раза – зафиксировала и Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) в своем годовом отчете. Но, по подсчетам АЕБ, в 2021 г. в России был продан лишь 1001 электрокар. Данные ассоциации основаны на отчетах о продажах, которые ассоциации предоставляют производители, официальные импортеры и дистрибуторы машин.

Таким образом, более половины продаж новых электрокаров в 2021 г. (1253 шт.) пришлась на неофициальные, или серые, продажи. В основном речь идет об автомобилях Tesla, следует из данных «Автостата». Хотя эти электрокары из США официально в нашей стране не продаются, россияне в 2021 г. купили 736 таких машин – в 3 раза больше, чем годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных