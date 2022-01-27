Как устроен неофициальный импорт Tesla в Россию

В России в 2021 г. купили 2254 новых электромобиля, подсчитал «Автостат» на основе данных о регистрациях транспортных средств. Это в 3 раза больше, чем в 2020 г. Схожую динамику по электромобилям – рост продаж в 2,6 раза – зафиксировала и Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) в своем годовом отчете. Но, по подсчетам АЕБ, в 2021 г. в России был продан лишь 1001 электрокар. Данные ассоциации основаны на отчетах о продажах, которые ассоциации предоставляют производители, официальные импортеры и дистрибуторы машин.