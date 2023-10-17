Продажи легковых машин с пробегом за три квартала выросли на четверть

Продажи легковых машин с пробегом за три квартала выросли на четвертьНо в сентябре темпы роста продаж пошли на спад
В январе – сентябре 2023 г. в России было продано 4,33 млн легковых машин с пробегом, следует из данных «Автостата». Это на 24% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Все 10 брендов – лидеров продаж продемонстрировали рост, причем у большинства из них он оказался двузначным. За три квартала в России купили 931 548 подержанных автомобилей Lada (рост год к году – 9%), 517 629 машин Toyota (+35%), 245 277 Kia (+32%), 242 140 Hyundai (+25,5%) и 228 825 автомобилей Nissan (+26,5%). Далее по популярности идут подержанные Volkswagen, Chevrolet, Ford, Honda и Renault.
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