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Продажи легковых машин с пробегом за три квартала выросли на четверть

Но в сентябре темпы роста продаж пошли на спад
Денис Ильюшенков
Евгений Разумный / Ведомости

В январе – сентябре 2023 г. в России было продано 4,33 млн легковых машин с пробегом, следует из данных «Автостата». Это на 24% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Все 10 брендов – лидеров продаж продемонстрировали рост, причем у большинства из них он оказался двузначным. За три квартала в России купили 931 548 подержанных автомобилей Lada (рост год к году – 9%), 517 629 машин Toyota (+35%), 245 277 Kia (+32%), 242 140 Hyundai (+25,5%) и 228 825 автомобилей Nissan (+26,5%). Далее по популярности идут подержанные Volkswagen, Chevrolet, Ford, Honda и Renault.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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